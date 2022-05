Kate Middleton coccola bebè: vuole quarto figlio?/ William: “Portatela via di qui!”

Kate Middleton vuole un quarto figlio dal suo consorte, il principe William? Un quesito che, di tanto in tanto, finisce per occupare le colonne dei tabloid d’Oltremanica, con voci di gossip che si rincorrono e si alimentano vicendevolmente. La coppia, ricordiamo, ha già avuto George, Charlotte e Louis, ma in molti si dicono convinti del fatto che nuovi eredi potrebbero arrivare, andando così ad allargare ulteriormente la prole e ad estendere la dinastia reale.

Nelle ultime ore, poi, ha avuto luogo un episodio che ha consentito a questi rumors di riacutizzarsi: Kate Middleton e il principe William, infatti, si sono recati in visita ufficiale in Scozia, prendendo parte a una lezione speciale presso una scuola primaria della capitale, Glasgow. Proprio qui, la platea non ha potuto trattenere il sorriso di fronte al siparietto da loro inscenato circa la famiglia che si allarga e che potrebbe trovare presto risvolti anche nella realtà…

KATE MIDDLETON SOGNA DI DIVENTARE ANCORA MAMMA, WILLIAM FRENA…

In landa scozzese, dicevamo, Kate Middleton ha visto un bambino di soli dieci mesi e ha iniziato a coccolarlo. Il tutto, ha riportato il quotidiano “Leggo”, è accaduto sotto gli occhi del marito, il quale, preoccupato, ha domandato: “Per favore potete portare fuori di qui mia moglie prima che le torni il desiderio di maternità?”.

Una battuta tra il serio e il faceto, alle cui spalle potrebbero trovare spazio serie intenzioni di allargare ulteriormente la famiglia. Lo affermano alcune fonti britanniche, che asseriscono esattamente quanto riportiamo qui di seguito: “Il quarto bambino fa parte da sempre dei piani di Kate… Aveva messo da parte il proposito di una nuova maternità con il diffondersi della pandemia di Coronavirus, ma ora si sente pronta a tornare alla carica. Tuttavia, il marito, sebbene adori l’ambiente familiare sereno e sicuro in cui stanno crescendo i suoi figli, si fermerebbe volentieri ai suoi tre: George, Charlotte e Louis”.

