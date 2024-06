“Kate Middleton ha la parrucca? Fake news”/ Gatti: “La sua presenza al trooping the color fondamentale”

A Mattino4, in diretta televisiva su Rete 4, si torna a parlare della principessa Kate Middleton, la moglie del principe William che settimane fa ha annunciato di avere un tumore e che si è vista rarissimamente in pubblico negli ultimi giorni. L’ultima apparizione, dopo un’attesa di ben 6 mesi, durante la parata Trooping The Color, la festa per il compleanno di Re Carlo III, ed ora ci si domanda se la stessa Kate Middleton sarà a Wimbledon 2024, il torneo di tennis più prestigioso al mondo che entrerà nel vivo nei prossimi giorni.

Federico Gatti racconta: “Kate Middleton ha indossato una parrucca? Disdicevole, voci che arrivano da improbabili trasmissioni spagnole o da un sito americano. Nel corso degli ultimi mesi ci sono molti colleghi che pur di attirare qualche click o qualche attenzione in più si permettono di sparare fake news, la parrucca non è il punto, il punto è il messaggio che ha mandato, la sua presenza”, appunto dopo mesi di scomparsa.

KATE MIDDLETON E L’ANNO ORRIBILE DELLA CASA REALE: LE PAROLE DI SILVANA GIACOBINI

Silvana Giacobini aggiunge: “La sua presenza è stato un messaggio fondamentale che da speranza e coraggio a chi viene colpito da un male che è veramente curabile e contrastabile, questo è importantissimo. L’immagine radiosa, il sorriso sincero e spontaneo, non era falso. Non credo tra l’altro che avesse una parrucca, ma anche se l’avesse indossata è un modo per sentirsi donna e ritornare ad una normalità immaginifica che poi potrebbe realizzarsi anche nella realtà”.

E ancora: “E’ sempre stata impeccabile, straordinaria, una donna coraggiosa e super elegante, anche se ha indossato un abito riciclato”. La famiglia reale inglese sta vivendo una situazione davvero complicata, ed oltre a Kate Middleton ha dovuto fare i conti con la caduta a cavallo della principessa Anna, sorella dell’ex regina di Inghilterra, oltre ovviamente al cancro di Re Carlo III.

KATE MIDDLETON E L’ANNO ORRIBILE DELLA CASA REALE: IL COMMENTO DI VITTORIO SABADIN

Vittorio Sabadin, giornalista de Il Messaggero, ha commentato a riguardo: “Penso che questo periodo sia il peggiore del 1982, anno che venne definito horribilis da Elisabetta, quest’anno è molto peggio, questi eventi hanno sconvolto la royal family, a cominciare dall’ultimo riguardante Anna. Lei è la stakanovista della famiglia, erano previsti 252 impegni quest’anno, di cui nove solo questa settimana”.

“E’ un gravissimo problema – ha continuato analizzando la situazione dei reali inglesi, non soltanto colpiti dal cancro di Kate Middleton – Carlo sta cercando di migliorare arruolando nuove persone, arruolando Beatrice figlia di Andrea e sul balcone si è vista anche Louis, figlia di Edoardo e Sofia, ma è chiaro che si tratta di personalità molto lontane rispetto ad Anna ma anche Kate o Harry prima che se ne andasse in America, c’è un vuoto drammatico che bisognerà riempire in qualche modo. Elisabetta diceva che doveva essere vista per essere creduta e l’assenza dei reali inglesi dagli eventi principali del Paese inciderà sulla credibilità”.

