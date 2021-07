Kate Middleton in isolamento: contatti con positivo covid/ Forse allo stadio Wembley

Kate Middleton, duchessa di Cambridge nonché moglie del principe William, si trova al momento in auto-isolamento dopo essere entrata in contatto con una persona risultata essere positiva al covid. A renderlo noto, come riferisce RaiNews attraverso il suo portale, Kensington Palace attraverso una nota ufficiale, motivando così gli impegni reali annullati, così come le uscite pubbliche da parte della moglie del Duca. Kate Middleton si è regolarmente sottoposta, così come il compagno, al vaccino anti covid, ma ha comunque preferito mettersi in isolamento per salvaguardare la propria salute e quella dei propri cari. «La scorsa settimana – la nota del Palazzo Reale – la Duchessa di Cambridge è entrata in contatto con una persona poi risultata positiva al Coronavirus».

Non è stato specificato chi fosse la persona con cui ha avuto contatti, quindi non è dato sapere se si tratta di un membro dell’entourage di Kate Middleton o di un “esterno”. La cosa certa è che al momento la Duchessa di Cambridge sta benissimo e non ha manifestato alcun sintomo dell’infezione da covid: «Sua Altezza Reale – ha spiegato un portavoce della Middleton – non ha alcun sintomo, ma sta seguendo scrupolosamente le linee guida del governo, con una quarantena domestica».

KATE MIDDLETON IN ISOLAMENTO: OGGI SOLO WILLIAM PER IL 73ESIMO DELL’NHS

Secondo quanto si rumoreggia oltre Manica, la Duchessa potrebbe aver incontrato la persona infetta durante la recente sfida fra la nazionale inglese e quella tedesca, allo stadio di Wembley, dove la Uefa ha permesso l’accesso a migliaia a tifosi nonostante la pandemia in corso e soprattutto, nonostante la variante Delta abbia fatto ri-aumentare i contagi oltre Manica in maniera esponenziale.

Kate è già stata a Wembley due volte, la prima assieme al marito e al figlio maggiore George. I due però non sembrano siano stati esposti ad alcun potenziale contagio, di conseguenza, oggi sarà solamente William a partecipare ai festeggiamenti per i 73 anni del Servizio Sanitario Nazionale.

