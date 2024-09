Siamo in trepidante attesa di osservare uno dei personaggi più iconici della tv varcare l’uscio della casa del Grande Fratello 2024. Stiamo parlando di Katherine Kelly Lang, non un’attrice qualunque: protagonista nella soap opera Beautiful nei panni del personaggio forse più iconico, Brooke Logan. Chiaramente, l’attesa dei fan spesso si traduce in curiosità e oltre ai dettagli che riguardano la professione non mancano gli aneddoti relativi alla vita privata, dall’ex marito Alex D’Andrea all’attuale compagno Dominique Zoida.

Katherine Kelly Lang – Brooke Logan in Beautiful – ha compiuto per ben due volte il grande passo del matrimonio: ma chi è l’ultimo ex marito dell’attrice? L’uomo in questione corrisponde al nome di Alex D’Andrea con il quale ha dato alla luce la sua terza figlia Zoe Katrina. Come si evince dal nome, si tratta di un uomo di origini italiane sposato nel 1997 e con la separazione arrivata nel 2014. Come anticipato, c’è un matrimonio precedente nella vita di Katherine Kelly Lang, risalente al 1989 con l’ex marito Skott Snider. Con quest’ultimo ha avuto i suoi primi due figli, Jeremy e Julian.

Katherine Kelly Lang e il compagno Dominique Zoida: un amore florido a dispetto della differenza d’età

Ma chi è invece Dominique Zoida, attuale compagno di Katherine Kelly Lang? Parliamo di un ex produttore televisivo e dunque vicino al mondo dell’attrice nei panni di Brooke Logan in Beautiful. Ad oggi però, come racconta Fanpage, il baricentro della sua attività professionale sarebbe il fitness in qualità di imprenditore; tra l’altro, altro terreno comunque con Katherine Kelly Lang dato che entrambi sono appassionati di sport. L’attrice e il compagno Dominique Zoida non hanno avuto figli ma la relazione viaggia da anni su binari felici nonostante la differenza d’età tra i due. L’attrice nei panni di Brooke Logan in Beautiful è infatti più grande di 16 anni; un divario anagrafico che in alcun modo sembra scalfire la solidità del rapporto.