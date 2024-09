A due giorni dalla nuova puntata del Grande Fratello 2024 siamo già in grado di offrirvi una anticipazione ‘bomba’ su quello che accadrà nel corso della diretta. Un vero e proprio ‘asso’ quello sfoderato da Alfonso Signorini che pare sia riuscito a convincere un volto più che noto a varcare la soglia della porta rossa. Di chi stiamo parlando? Dell’attrice iconica nei panni di Brooke Logan in Beautiful – Katherine Kelly Lang – che dunque darà vita ad un vero e proprio crossover data la presenza in casa anche di Clayton Norcross, attore nei panni di Thorne Forrester nella medesima soap.

La presenza di Katherine Kelly Lang – Brooke Logan in Beautiful – è assolutamente certa: l’anticipazione arriva infatti dal promo televisivo della prossima puntata del Grande Fratello 2024. Lo spot racconta l’ingresso di Clayton Norcross – alias Thorne Forrester – per poi aggiungere l’ingresso per la prossima diretta della collega che da decenni primeggia nella soap opera statunitense.

Brooke Logan al Grande Fratello 2024; una notizia che da sola vale il prezzo del biglietto. Fari puntati dunque sulla prossima puntata del reality condotto da Alfonso Signorini dove l’iconica attrice di Beautiful, Katherine Kelly Lang, farà visita al collega Clayton Norcross – alias Thorne Forrester – e sicuramente ne vedremo delle belle. Purtroppo, pare si tratti unicamente di una sorpresa per l’attore e non di un ingresso vero e proprio; chiaramente, il Grande Fratello 2024 regala sempre incredibili sorprese e chissà che all’amata attrice nei panni di Brooke Logan in Beautiful non venga voglia di condividere l’esperienza nella Casa più spiata d’Italia.