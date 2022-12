Katherine Kelly Lang di Beautiful/ “Brooke e Ridge in crisi,colpa di Deacon e Sheila”

Katherine Kelly Lang anticipa le prossime puntate di Beautiful

Katherine Kelly Lang è, insieme a John McCook (interprete di Eric Forrester), l’unica attrice ad essere presente in Beautiful sin dalla sua prima puntata. Il suo personaggio, Brooke Logan, è stata spesso protagonista di matrimoni e divorzi, e il pubblico la ricorda soprattutto per la sua infinita storia d’amore con Ridge Forrester; un susseguirsi di tira e molla, che continua ancora oggi, a 36 anni dal debutto della soap. Katherine Kelly Lang continua ad essere una delle grandi protagoniste di Beautiful, come dimostrano le trame delle puntate attualmente in onda in Italia: il ritorno di Sheila e di Deacon è infatti destinato a stravolgere ancora di più le dinamiche all’interno della soap.

Beautiful/ Anticipazioni 28 dicembre: Quinn deve chiudere la sua storia con Carter

Intervistata da Nuovo TV, l’attrice si dice incredula per il successo e per essere rimasta oltre trent’anni in Beautiful: “Nessuno se lo sarebbe mai sognato.” Parlando delle prossime puntate della soap, Katherine Kelly Lang ha spiegato come Sheila e Deacon hanno un pian ben preciso quando si tratta di minare la felicità di Brooke: “Deacon sembra essere ancora innamorato di lei: ovviamente, però, Ridge non lo accetta.” E poi c’è Hope, la figlia che Brooke ha avuto con Deacon. La ragazza vorrebbe riallacciare i rapporti con suo padre, ma abbiamo già visto come abbia incontrato i pareri contrari di sua madre e di Ridge. Come andrà a finire?

Kimberlin Brown/ Trent'anni di Sheila in Beautiful: "Quel provino andato male..."

Katherine Kelly Lang di Beautiful: “Brooke in crisi per colpa di Sheila”

Katherine Kelly Lang spiega come questa complicata situazione familiare metterà Brooke in una scomoda posizione. Nelle prossime puntate italiane, la Logan si troverà “in disaccordo sia con Hope sia con Ridge”, anticipa l’attrice, sempre nell’intervista con Nuovo TV. E se Deacon creerà una prima spaccatura nel rapporto con l’amato Forrester, aspettate di vedere cosa combinerà Sheila Carter: “La donna farà in modo che Brooke entri in crisi”, racconta la Lang al settimanale. Insomma un bel guaio all’orizzonte per Brooke e Ridge, che non subiranno solo l’interferenza di Deacon Sharpe, ma anche quella di Taylor Hayes, ex moglie del Forrester, che tornerà improvvisamente nella sua vita per gettare di nuovo tutto in discussione. Ma per rivedere la dottoressa Hayes dovremo attendere il prossimo anno.

LEGGI ANCHE:

Beautiful/ Anticipazioni 27 dicembre: Thomas e Paris vanno a vivere insieme

© RIPRODUZIONE RISERVATA