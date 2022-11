Katherine Kelly Lang di Beautiful/ “Io come Brooke? Nella mia vita c’è meno dramma!”

Katherine Kelly Lang, la Brooke di Beautiful e l’amore per il suo personaggio

Katherine Kelly Lang interpreta da ormai più di trent’anni Brooke Logan in Beautiful, un personaggio con cui ormai siamo abituati a identificarla. Eppure, confida scherzando l’attrice in un’intervista con Mio, la sua vita non è così piena di drammi. Nelle puntate italiane, il matrimonio tra Brooke e Ridge prosegue a gonfie vele, sebbene ci sia molta preoccupazione per il ritorno della diabolica Sheila Carter nelle vite dei Forrester. Al contrario, nelle puntate americane, il loro rapporto è minacciato da un altro personaggio: l’ex di Ridge, Taylor Haynes, tornata inaspettatamente a Los Angeles.

“Sorprendentemente ci sono delle cose in cui somiglio molto a Brooke”, dichiara Katherine Kelly Lang al giornale. “Entrambe amiamo i nostri figli, siamo entrambe donne d’affari ambiziose e motivate. Siamo molto appassionate e competitive”, continua l’attrice, non nascondendo di provare una certa stima per il suo alter ego in Beautiful.

Katherine Kelly Lang: “Brooke, personaggio meraviglioso. Un privilegio interpretarla”

Katherine Kelly Lang è nel cast di Beautiful fin dalla prima puntata: è in pratica l’unica, insieme a John McCook (che interpreta Eric Forrester) ad essere rimasta fissa nella soap. “Brooke è un personaggio meraviglioso”, prosegue l’attrice a Mio. “È un privilegio incredibile poter andare a lavorare giorno e interpretarla da così tanti anni”. Nel corso della soap, Brooke Logan è stata protagonista di molti matrimoni, ma il suo preferito resta il primo con Ridge: “Sulla spiaggia di malibu, quando è arrivata in un vestito da principessa, a cavallo, lungo il sentiero sul lato della scogliera. Sembrava di essere in una favola”.

Fortunatamente, la vita di Katherine Kelly Lang non è costellata da così tanti drammi, come racconta a Mio: “C’è molto meno dramma nella mia vita, grazie al cielo! Mi vesto in modo diverso da Brooke.” Ma la differenza principale, spiega infine l’attrice “è che io sono una persona reale e lei è un personaggio immaginario che interpreto.” Pur apprezzando che i suoi fan la identifichino con Brooke, Katherine ammette di avere delle priorità ben chiare nella vita, e di non essere sicura se anche Brooke lo sappia!











