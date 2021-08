Kathy Griffin ha cancro al polmone: operata, come sta?/ “Non ho mai fumato”

Kathy Griffin, apprezzata attrice e comica americana, ha rivelato sul suo profilo Twitter di essere alle prese con una battaglia contro il tumore al polmone. Un annuncio choc, che ha letteralmente gelato i suoi fan e i suoi follower, che non hanno esitato a farle pervenire i loro messaggi di vicinanza e di solidarietà, visto e considerato che ha contestualmente sottolineato di dover ricorrere a un’operazione chirurgica per provare a portare la lotta su binari a lei favorevoli. L’intervento si è svolto in queste ore e, mediante un altro “cinguettio” social, la 60enne ha reso noto che tutto è fortunatamente andato per il meglio.

“Sì, ho il cancro ai polmoni anche se non ho mai fumato – ha scritto –! Mi sono dovuta fare asportare metà del polmone sinistro”. Peraltro, la donna ha recentemente perso sua sorella proprio a causa di un cancro e sorte analoga è toccata tre anni fa a suo fratello. Insomma, un rapporto con la malattia particolarmente sfortunato per lei e per la sua famiglia, anche se l’augurio che tutti ci facciamo è che questa volta l’esito possa essere nettamente più positivo rispetto a quelli precedenti.

KATHY GRIFFIN HA UN TUMORE AL POLMONE: “I MEDICI SONO MOLTO OTTIMISTI, SENZA VACCINO COVID SAREBBE STATO PEGGIO”

Nel prosieguo del suo intervento su Twitter, Kathy Griffin ha specificato che i medici sono molto ottimisti, dal momento che in questo stadio il cancro è limitato al polmone sinistro. Se tutto va bene, dopo l’operazione eseguita in data odierna l’attrice non dovrebbe essere sottoposta né a chemioterapia, né a radioterapia.

Una notizia che speriamo di poter presto ricevere e di potere veicolare, mentre la comica ricorda come la prevenzione sia fondamentale per salvare la vita delle persone, ribadendo quanto sia stato importante nella sua situazione il vaccino contro il Coronavirus, perché “se non mi fossi vaccinata le conseguenze sarebbero state ancora più serie. Dovrei stare bene in un mese o giù di lì”. Griffin si è aggiudicata due Emmy per la serie “Kathy Griffin: My Life on the D-List”.

