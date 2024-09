È possibile separarsi “felicemente”? Sì, e ce lo dimostrano Katia Follesa e Angelo Pisani, che nelle scorse ore hanno confermato la separazione in un video su Instagram. I due comici si sono mostrati sorridenti dicendo: “Ci siamo separati, non stiamo più insieme“, annunciando allo stesso tempo la data del loro prossimo spettacolo. Già da qualche tempo ormai si era capito che Katia Follesa e Angelo Pisani non stavano più insieme, ma i due non hanno mai voluto parlarne: “E’ un terreno delicato, non parlo“, aveva affermato lei. Oggi, invece, sembrano aver fatto definitivamente pace con questa parte della loro vita.

Katia Follesa e Angelo Pisani hanno annunciato in maniera ufficiale di essersi separati e lo hanno fatto tramite una clip su Instagram, in cui non è mancata la loro tipica ironia. “Siamo felicemente separati“, dice lei, mentre lui le ricorda che ormai sono divisi da ben due anni. “Non l’abbiamo detto prima per un semplice motivo: non fregava niente a nessuno” ha precisato l’attrice: “Però siccome ne abbiamo sentite un po’ di tutti i colori un po’ di congetture qua e là abbiamo detto: ‘ma facciamo che lo diciamo noi?‘”.

Nella descrizione del video pubblicato da Katia Follesa e Angelo Pisani, spuntano anche parole che mostrano la loro maturità emotiva, come coppia che si è amata per vent’anni e oggi ha deciso di dividere le proprie strade. Nel post si legge infatti che la separazione non è sempre un sinonimo di rottura, anzi, per loro è stata la perfetta occasione per iniziare a seguire i loro desideri. Katia ha anche ricordato che in questi casi non esistono cose giuste o sbagliate, ma si tratta di due persone libere di essere quello che sono.

ll gossip sulla loro presunta separazione circolava ormai dalla primavera 2024, quando i fan si sono accorti che i due non erano più legati a livello sentimentale. Katia Follesa aveva affermato che ormai lei e Angelo vivevano in case separate, ma ha sempre precisato che quella non è la “fine di una storia”, ma un cambiamento, una mutazione comunicata anche alla figlia Agata, la quale è stata rassicurata sull’unione dei genitori durante la quotidianità della famiglia. A Diva e Donna non si era invece espressa, smentendo il gossip. Oggi invece l’ex coppia si è sentita pronta di dire tutto davanti ai follower, confermando quanto tutti sospettavano.