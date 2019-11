Katia Follesa/ “Ho un cuore malato e per questo non so se avrò un altro figlio”

KATIA FOLLESA A VERISSIMO: DAGLI SKETCH A ZELIG ALLA CONDUZIONE

Molto spesso chi sorride e chi regala gioia al prossimo senza mai lamentarsi e senza mai fermarsi nasconde dentro dolori e dispiaceri, potrebbe essere questo il caso di Katia Follesa, colei che da piccola comica di Zelig, è riuscita a ritagliarsi un posto nel mondo della tv e non solo. All’epoca era in coppia con la collega e amica Valeria ma adesso corre da sola, almeno nella sua vita lavorativa. Ha lasciato il duo e si è data alla “carriera da solista” puntando in alto e arrivando addirittura al cinema e alla conduzione di programmi come Bake Off Junior e non solo. Real Time è la sua casa adesso tra dolci e viaggi tra le pasticcere creando una coppia “molto chimica” con Damiano Carrara. I fan sono pazzi di lei e oggi la seguiranno numerosi a Verissimo per sentirle raccontare della sua vita lavorativa e del suo libro, firmato in coppia con il compagno Angelo Pisani, “Diciamoci tutto, al massimo ci lasciamo”.

KATIA FOLLESA E ANGELO PISANI “PRONTI A DIRSI TUTTO”

E’ proprio per l’uscita del loro libro che Katia Follesa e Angelo Pisani prenderanno parte alla puntata di oggi di Verissimo per raccontare anche quello che è stato il rapporto che sono riusciti a costruire in questi anni. Lei ricorda tutto del loro primo incontro, lui no, lei è la donna forte pronta ad affrontare tutto, lui un po’ meno, ma tutto questo non li ha di certi separati, anzi. Insieme alla piccola Agata hanno formato una famiglia perfetta tenuta insieme da un solo filo rosso ovvero “dirsi la verità” sempre e comunque. I due hanno conquistato il pubblico con le loro storie e le loro foto di famiglia e oggi faranno lo stesso raccontando qualcosa in più della loro vita insieme, magari quello che le persone non sanno e non hanno ancora avuto modo di vedere e conoscere via social. Il momento più difficile sicuramente è stata la scoperta di “un cuore malato” pronto a battere nel cuore di Katia Follesa.

KATIA FOLLESA CONVIVE CON LA SUA CARDIOMIOPATIA IPERTROFICA

Lei stessa ha raccontato di averlo scoperto un pomeriggio nel lontano 2006, ormai 13 anni fa, quasi per caso senza avere sintomi o sentire niente di strano. Katia Follesa ha raccontato di avere una cardiomiopatia ipertrofica non ostruttiva congenita e di averlo scoperto in un modo molto strano: “Quel giorno ero in macchina, stavo guidando, quando improvvisamente mi si è appannata la vista e, non so come dire, non sentivo più il cuore. La cosa buona che ho fatto, dopo aver pensato che stessi per morire, è stata andare subito, quel pomeriggio stesso, in ospedale. All’inizio mi avevano detto che non avevo niente. Anzi, la cardiologa era quasi un po’ scocciata. Ma ho deciso di approfondire e si è scoperto così che avevo questa patologia, la stessa di mio padre“. Proprio da allora ha iniziato la sua terapia che nei mesi scorsi l’ha portata in ospedale per un piccolo intervento di cui lei stessa ha parlato sui social condividendo alcuni momenti con i fan e con un’unica convinzione “se mio papà si fosse curato avrebbe potuto convivere con la malattia”. Katia Follesa fa una terapia di betabloccanti ma questa sua malattia la blocca un po’ all’idea di fare un secondo figlio: “Sapere di poter mettere al mondo un figlio che può avere questi problemi mi fa dire che no, non lo farei”.



