Katia Ricciarelli accusa Federica di essere una spia/ “Non voglio essere cogl*ona”

È chiaro a tutti che all’interno della casa del Grande Fratello Vip 2021 si siano creati due gruppi distinti: tra chi si è schierato con Katia Ricciarelli e chi invece non sopporta più l’atteggiamento della cantante. Anche Katia Ricciarelli si è resa conto delle due fazioni presenti all’interno della casa e teme che qualcuno dei concorrenti possa essere una spia per il gruppo rivale.

Katia Ricciarelli questo pomeriggio si è confidata con Manila Nazzaro su Federica Calemme ammettendo: “Non capisco perché viene a tavola nostra questa qua, a sentire i nostri discorsi” Manila Nazzaro inizialmente non aveva capito il discorso della soprano e ha subito chiesto alla soprano a chi fosse diretta la sua frase e Katia ha subito risposto: “Federica”.

Katia Ricciarelli teme le “spie” all’interno della casa del Grande Fratello Vip 2021

Manila Nazzaro ha subito cercato di tranquillizzare Katia Ricciarelli cercando di farle capire come Federica Calemme non sia una spia del gruppo delle principesse e ha detto: “Ma smettila, ma sta con Gianmaria. Ti posso dire una cosa, è buona lei, vedi come ti aiuta. Devo dire la verità”. Katia nonostante le parole di Manila Nazzaro, una dei pochi concorrenti di cui la cantante si fida, ha replicato: “Anche io sono buona, ma non voglio essere cogl*ona”.

Manila Nazzaro esasperata dall’insistenza di Katia Ricciarelli ha commentato ridendo con Soleil Sorge: “Non ce la fa proprio”. Il comportamento di Katia è stato molto discusso in queste ultime ore sia dagli stessi concorrenti che dal pubblico da casa che già diverso tempo fa ha lanciato l’hashtag di protesta #fuorikatia.

