Manuel Bortuzzo contro Katia Ricciarelli/ “Come faccio a stare con Lulù? Caz*i miei”

Manuel Bortuzzo difende la storia d’amore con Lulù Selassiè e attacca Katia Ricciarelli. Nel corso dell’ultima puntata in onda del Grande Fratello Vip 2021, Manuel che con la Ricciarelli ha sempre avuto un buon rapporto, ha scoperto le parole dette all’inidirizzo di Lulù dalla cantante. Nel daytime trasmesso il 4 gennaio è stata così mostrata la reazione di Manuel. Nel filmato, si vede Manuel reagire al termine “carogne” usato dalla Ricciarelli all’inidirizzo di Jessica, Lulù e Clarissa Selassiè. “L’hai detto tu, statti zitta che è meglio”. La cosa che ha fatto più male a Bortuzzo e alla stessa Lulù, tuttavia, è stato il commento sulla loro storia d’amore.

Manuel Bortuzzo storia d'amore con Lulù al capolinea?/ La possibile uscita...

Durante una conversazione con Manila Nazzaro, Katia Ricciarelli ha detto: “Non capisco Manuel come fa a stare con una così”. Parole che, come ha spiegato Lulù alla stessa Manila dopo l’ultima puntata del Grande Fratello Vip, l’hanno ferita. In confessionale, è toccato poi a Manuel Bortuzzo rispondere alla Ricciarelli.

Manuel Bortuzzo lascia il GF Vip/ Il padre Franco: "Dimagrito 7 chili, va malissimo"

Manuel Bortuzzo difende Lulù Selassiè da Katia Ricciarelli

Manuel Bortuzzo si schiera dalla parte della fidanzata Lulù Selassiè con cui Katia Ricciarelli continua a discutere. In confessionale, l’atleta ha preso posizione su quanto detto dalla cantante nei suoi confronti. “Katia con tutto il rispetto io non mi permetterei di dire determinate parole, anche meno. Poi di come faccio a stare con lei sono ca*zi miei, di sicuro non tuoi”, ha detto Bortuzzo.

Manuel, inoltre, non era presente al pesante litigio tra Lulù e Katia Ricciarelli che ha scosso la casa del Grande Fratello Vip. A raccontargli tutto è stata Jessica Selassiè che ha riportato tutte le offese che le due vippone si sono fatte reciprocamente. Di fronte ai nuovi insulti ricevuti dalla fidanzata, Manuel ha espresso il desiderio di parlare da solo con la Ricciarelli. Cosa accadrà nelle prossime ore?

Manuel Bortuzzo perché lascia il GF Vip?/ “Visite mediche”, le possibili date

Oggi pomeriggio.

Jessica racconta la lite avvenuta pre-pranzo a Manuel (1)

L: "Non sapevo di stare all'Isola dei Famosi!" L: "Katia sta in camera con Soleil e Manila"

M: "Lasciamole perdere!" J: "Ha detto a Lulù di andare a mangiare di là"

M: "Ma abbassa la cresta!"#gfvip pic.twitter.com/iR4aiEqB92 — BL (@rainbow20202020) January 5, 2022





© RIPRODUZIONE RISERVATA