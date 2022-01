Katia Ricciarelli/ “Alex Belli anche da fuori deve rompere i cogli*ni, lo stimo meno”

Katia Ricciarelli ed il legame con Soleil Sorge nato al Grande Fratello Vip

Katia Ricciarelli non si lascia condizionare da nessuno all’interno della Casa del Grande Fratello Vip e se secondo lei Barù non è così cattivo come lo descrivono non cambierà facilmente idea. Il soprano infatti lo difende, dicendo che almeno lui, rispetto ad altri Vipponi, ha chiesto scusa quando sue battute hanno ferito qualcuno, e rivela anche di volergli bene. Nella passata puntata del reality, Katia con Soleil, su invito di Alfonso Signorini, hanno parlato in confessionale del loro rapporto di amicizia che, nell’ultimo periodo, è stato messo a dura prova.

Katia Ricciarelli delusa da Manila Nazzaro/ "Mi sembra strano che ci sia cascata…"

Katia ha svelato di rivedersi in Soleil, rivelando di essere stata come lei tempo addietro, ma a differenza sua aveva al suo fianco un uomo (se non più di uno) a consolarla. Soleil, di contro, anche se dice di avere un ragazzo al di fuori del programma, sembra essere stata lasciata sola. La Sorge ha confidato di ammirare Katia per il suo carattere forte e deciso, e più che per la sua carriera che l’ha portata ad essere una celebrità, è ammaliata da ciò che ne è riuscita a costruite nella sua vita.

Eva Grimaldi vs Katia Ricciarelli "Mi ha fatto piangere"/ "Mi sono sentita un pesce…"

I confronti con Manila e Delia

Nel dopo puntata Katia Ricciarelli si è sfogata con Giucas Casella: la donna ha svelato di essere delusa da Manila Nazzaro in quanto, da quando il rapporto con Soleil si è disgregato, anche lei ci è andata di mezzo e ormai la Miss non sembra calcolarla più. Spera che ci sia un ritorno tra le due anche perché lei stessa vorrebbe tronare a parlare con l’ex Miss Italia come faceva una volta, e non essere evitata solo perché amica dell’influencer. Nei giorni scorsi Manila si è decisa a voler chiarire con Katia, confrontandosi.

La speaker ha continuato a sostenere di essere delusa da Soleil ma vorrebbe recuperare il rapporto con il soprano, in quanto è stata una grande amica e punto di riferimento per lei, anche se poi ha rivelato che sta male non solo per le battute della Sorge, ma anche perché ci tiene moto a lei. Infine Katia ha anche avuto modo di confrontarsi con Delia, dopo la nomination. La donna ha spiegato che non è stato il suo modo di stare nella casa il motivo della nomination, quanto piuttosto come ha esposto la sua idea di amore libero.

Katia Ricciarelli vs Alex Belli "ma cosa vuol dire amore libero?"/ "Sta dando degli imbecilli a tutti..."

Katia Ricciarelli: le perplessità sul concetto di “amore libero”

E’ Katia Ricciarelli la Vippona che ha manifestato le maggiori perplessità rispetto al concetto di “amore libero” di cui in questi giorni si è così a lungo discusso. Nelle passate ore, chiacchierando con alcuni suoi inquilini ha ammesso: “Non sono all’antica ma io non avevo mai immaginato una cosa del genere, non avrei mai immaginato che ci fosse questo tipo di libertà”. La cantante lirica ha sempre creduto che quelli emersi finora siano stati solo “giochetti per pubblicità tra di loro” ma non quello che è emerso nel corso del GF Vip.

A detta di Katia, Alex Belli e Delia Duran avrebbero dovuto spiegare subito il loro concetto di amore libero: “Non fare il misterioso come ha sempre fatto lui con i suoi occhi azzurri…”. Secondo Barù, l’attore avrebbe risparmiato le cartucce migliori: “Certo, deve andare avanti perché anche da fuori deve romperci i cogli*ni”, ha aggiunto in tono critico la cantante. “Siccome lo stimavo tanto, adesso lo stimo di meno”, ha chiosato.



© RIPRODUZIONE RISERVATA