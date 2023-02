Katia Ricciarelli “Ancora reality? Mai più…”/ “Ho detto addio alle opere liriche ma…”

Katia Ricciarelli, dal Teatro alla Scala al Grande Fratello Vip

Katia Ricciarelli è oggi uno dei personaggi televisivi più noti e apprezzati, grazie alle numerose partecipazioni tra programmi di intrattenimento e reality show. Ma la sua fama è legata al piccolo e grande schermo solo in parte; la donna ha infatti costruito la sua carriera sulla passione per il canto, diventando un soprano stimato in tutto il mondo. Nata in una condizione familiare non facilissima, vessata dalla povertà e dalla prematura scomparsa del padre, è riuscita comunque a coltivare la sua passione studiando presso il Conservatorio Benedetto Marcello di Venezia.

Il debutto di Katia Ricciarelli nel mondo della musica risale al 1969, a Mantova con la rappresentazione La Bohème, conquistando da lì a poco i più grandi palcoscenici della musica mondiale. Da Chicago alla Royal Opera House di Londra, passando per il Teatro alla Scala, il soprano ha portato in auge con successo alcune delle opere più prestigiose di Verdi, Puccini e Rossini fra tutti. Dagli anni 2000 in poi la sua carriera si è poi spostata nell’ambito televisivo, partecipando ad alcuni programmi e fiction di discreto successo. In particolare, la più nota presenza è quella della sesta edizione del Grande Fratello Vip, nel 2021; tra critiche e situazioni non poco turbolente, la donna riuscì comunque ad arrivare nelle fasi finali del programma a dispetto dell’opinione del pubblico non proprio entusiasta del suo percorso.

Katia Ricciarelli, dal video virale sul web all’addio ai reality

In una recente intervista rilasciata per il Corriere della Sera, Katia Ricciarelli ha passato in rassegna diversi aspetti della sua vita: dal passato sentimentale alle sue ultime esperienze in tv, passando per una vicenda piuttosto chiacchierata sul web. La donna ha raccontato alcuni aneddoti sui due matrimoni avuti nel corso della sua vita, ovvero con Pippo Baudo e Josè Carreras. Ma l’attenzione è stata rivolta anche alla clip circolata nelle scorse settimane sul web dove la sue stonature hanno generato l’ilarità dei social. “Qualunque cosa una persona faccia, sarà sempre criticato. Io ho detto addio alle opere liriche, ma al resto non rinuncio; come alle regie e alla recitazione”.

Sempre nel corso dell’intervista al Corriere della Sera, Katia Ricciarelli ha parlato delle sue numerose partecipazioni televisive, soffermandosi in particolare sul suo ruolo spesso oggetto di critiche all’interno dei reality show, con riferimento all’ultima esperienza al GF Vip: “Se farò altri reality? No, basta. Sono stata a La Fattoria e poi al Grande Fratello Vip: io ho cercato di insegnare qualcosa, mi sono divertita e poi ho detto basta”.











