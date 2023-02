“Zaniolo, notte di ses*o nel parco”: audio shock/ Ragazza smentisce: “Non sono io”

“Zaniolo, notte di sesso nel parco”, ma…

Zaniolo continua a far parlare di sé, non solamente per la bagarre con la Roma ma anche per alcuni presunti fatti avvenuti fuori dal campo. Negli ultimi giorni stanno circolando in rete diversi messaggi vocali nei quali una ragazza racconterebbe di una presunta serata passata con il 22 giallorosso. I due si sarebbero incontrati in una discoteca e avrebbero poi passato la serata in un parco di Roma Nord. Il racconto è pieno di dettagli, ma non è chiaro se l’audio sia o meno reale. La ragazza al quale sono stati associati, infatti, ha smentito di essere la protagonista dei fatti.

Agli audio è stata infatti associata una ragazza romana di 30 anni. La giovane, in una intervista rilasciata a Adkronos, ha spiegato di non essere lei l’autrice dei messaggi, denunciando anche l’utente che avrebbe fatto circolare questi messaggi in rete. “Da tre giorni la mia vita è un turbine di messaggi, richieste di amicizia. Il mio nome e cognome, la mia foto, il mio profilo Instagram sono stati associati alla voce di una ragazza che racconta in un audio su WhatsApp la sua notte di sesso in un parco con il calciatore della Roma Niccolò Zaniolo“ comincia il messaggio della giovane.

La ragazza: “La voce non è la mia, non so nulla”

La ragazza “incriminata” e accusata di aver passato la notte con Zaniolo in un parco, nella sua dichiarazione all’Adnkronos ha proseguito: “Oggi voglio chiarire che quella voce non è la mia, che chi ha messo in rete questo audio, con l’intenzione presumibilmente di screditare il giocatore, ha tirato in ballo una persona che non c’entra nulla, che la mattina alle 5 si alza per andare a lavorare e che da 11 anni è fidanzata con lo stesso uomo”.

La 30enne ha spiegato poi come ha scoperto quanto accaduto: “Tutto è iniziato martedì scorso, quando intorno alle 17 ho iniziato a ricevere messaggi strani su Instagram e una richiesta da una ragazza che mi metteva in guardia su alcuni audio che girano con me protagonista”. La ragazza romana ha poi visto dei video nei quali veniva tirato in ballo il suo nome senza alcun motivo: “Di lì a poco il mio compagno, col quale convivo da cinque anni, mi ha mostrato un video pubblicato su Tik tok con una schermata whatsapp e l’audio di una ragazza che racconta la notte di sesso ai ‘salta salta’ con Zaniolo e, immediatamente sotto lo screen della conversazione il mio profilo Instagram, con tanto di nome e cognome. Solo che quella voce non è la mia, ma soprattutto è stata utilizzata la mia identità senza alcuna ragione”.

