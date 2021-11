Katia Ricciarelli “Patrizia prendermi per il cu*o”/ “O stai dalla mia parte o non stai da nessuna parte”

Patrizia Pellegrino manda su tutte le furie Katia Ricciarelli. A pochi giorni dal suo ingresso nella casa del Grande Fratello Vip, la Pellegrino già si è messa contro alcuni inquilini nella casa. Prima Alex Belli e Soleil Sorge, ora la Ricciarelli. Tutto è nato per colpa di una pizza, le sorelle Selassié stavano finendo di cucinare ed hanno chiesto alla soprano di attendere prima di mangiare e lei è sbottata: “Io non mangio la carne e quindi la pizza la voglio adesso! Sono le 10 di sera e ho fame quindi voglio mangiare. Ma la prendo, altrimenti ve la tiro dietro“.

Per stemperare gli animi, Patrizia Pellegrino si è messa a cantare “Anema e core” e Katia non l’ha affatto presa bene: “Non ti ci mettere anche tu a prendermi per il cu*o cantando queste canzoni. C’è poco da fare dell’ironia ascolta. Sei appena arrivata e non fare queste cose, non prendermi per i fondelli che non mi piace. Hai reso più aspra questa atmosfera. Sei arrivata adesso non parlare e guarda certe dinamiche. O stai dalla mia parte o non stai da nessuna parte, che sia chiaro. Bene, benissimo, allora io che non mangio la carne devo aspettare i comodi vostri per mangiare un pezzo di pizza. No sono stanca io di sacrificarmi per voi. Mi sono proprio rotta lo capisci?”. Poi ha intimato alla Pellegrini di sacrificarsi anche lei: “Senti ti prego, sei arrivata ieri non cominciare! Comincia a sacrificarsi tu per capire gli andamenti della casa. Qualcuno si deve sacrificare? Ma perché se non sai nemmeno… siamo sempre stati tutti insieme”.

Patrizia Pellegrino ha voluto poi chiarire con Katia Ricciarelli e la ha chiesto scusa. Patrizia si è dichiarata dispiaciuta: “Volevo chiarire che ho fatto quella canzone per stemperare gli animi. Non era assolutamente mia intenzione prenderti in giro sia chiaro. Voglio che tu lo capisca, è così io ti stimo. Ci tengo tantissimo e ti chiedo scusa. Ti posso chiedere perdono in ginocchio. Però vorrei che tu capissi che cercavo solamente di rendere l’atmosfera più serena”. In molto sui social hanno fatto giustamente notare come sia folle chiedere perdono solo per il fatto di aver accennato una canzone.

Katia Ricciarelli è apparsa ancora amareggiata e ha replicato: “Io ero ancora rattristata per questa cosa, mi sono risentita, tu sei lì a cantare in napoletano… Non conosci certi meccanismi e situazioni. Hai fatto bene a dirlo ma non voglio scuse”. Considerando che Patrizia ha già infastidito Soleil Sorge e Alex Belli, protetti di Katia che stravede per loro nonostante qualche piccola incomprensione di poco conto, non è da escludere che la soprano si vendicherà dell’attrice nel corso della puntata di venerdì del GF Vip.



