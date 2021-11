Katia Ricciarelli attacca Patrizia Pellegrino: “Non parlare con me”/ “Dai giudizi…”

Katia Ricciarelli ancora contro Patrizia Pellegrino. Tutto è nato dal confronto che la cantante ha avuto con Sophie Codegoni dopo la puntata del Grande Fratello Vip 2021. La Ricciarelli ha puntato il dito contro Sophie rea di aver nominato Manila Nazzaro dopo essersi messa d’accordo con le Selassiè. Sophie si è difesa negando non solo l’accordo, ma ribadendo il diritto di votare le persone di cui sentirebbe meno la mancanza salvaguardando le proprie amiche. “Non voterò mai Jessica, Clarissa e Lulù perchè in loro ho trovato le sorelle che non ho. Clarissa e Lulù sono le persone con cui trascorro quasi tutto il tempo e con cui piango e rido sotto le coperte”, ha detto Sophie.

“Manila la nomino sempre da quando mi ha nominata. Avevo tre persone da nominare: Gianmaria che non potevo nominare, Maria che non potevo nominare e Manila”, ha aggiunto la Codegoni. “Devi basarti su quello che accade durante la settimana e non salvare per forza le tue amiche”, ha ribattuto la Ricciarelli risentita per la nomination di Manila. Patrizia Pellegrino, dopo aver ascoltato il confronto, ha dato ragione a Sophie scatenando la dura reazione della Ricciarelli.

Katia Ricciarelli, l’attacco a Patrizia Pellegrino

Patrizia Pellegrino ha condiviso il discorso di Sophie Codegoni considerando naturale il desiderio di non nominare delle amiche e di salvarle. Le parole della Pellegrino, però, hanno indispettito Katia Ricciarelli che ha esortato Patrizia a non parlare con lei non avendo punti in comune.

“Sei una donna matura e preferisco che tu non parlassi con me. Non abbiamo punti in comune”, ha detto Katia. “A me, invece, piacerebbe parlare con te. Non mi guardi neanche“, ha ribattuto la Pellegrino. “A pelle sento che hai modo di giudicare. Come ti permetti di giudicare le persone che sono qui? Come fai a dare giudizi su delle ragazzine che vengono a parlare male di signore che hanno la mia età. Siete fuori di testa”, ha aggiunto la Ricciarelli prima di raggiungere il confessionale. Cliccate qui per vedere il video.

