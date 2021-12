Katia Ricciarelli/ Casa del GF Vip contro di lei a Natale: “Che grande rottura di…”

Katia Ricciarelli al Grande Fratello Vip 2021 si sta rivelando senza dubbio una donna di grande carattere, oseremmo dire una donna Alfa, tanto che non ha risparmiato una tirata d’orecchie a un suo coinquilino addirittura nel giorno di Natale. Durante le prove riguardanti i canti natalizi, la cantante lirica ha perso le staffe con Gianmaria Antinolfi, che ha dimostrato di essere l’elemento più lontano di tutti nella Casa dallo spirito natalizio, una sorta di Grinch dal volto suadente. In particolare, Katia non ha digerito l’assenza di Gianmaria, che avrebbe dovuto essere presente alle prove mentre si divertiva con altri amici giocando a biliardo.

Alessandro Basciano a pezzi per la morte del nonno "stava già male"/ E confessa "Mia madre sta soffrendo"

Poi, nel momento nel quale, sbuffando, si è fatto trovare in salotto per i canti, non indossava l’outfit natalizio previsto per il momento. Insomma, proprio Katia che sul teatro, sui costumi, sulla serietà di prova e sulla sintonia musicale ha costruito una gloriosa carriera, non ha sopportato la superficialità dell’imprenditore napoletano e, come vuole il suo carattere, non ha tardato a manifestargli il suo disappunto e la sua rabbia: “Non fare il furbo con me”, gli ha detto, avviando una discussione che si è interrotta soltanto dopo l’intervento degli altri inquilini.

L'ira di Katia Ricciarelli contro Gianmaria Antinolfi/ "Non fare il furbo con me"

KATIA RICCIARELLI, CASA IN RIVOLTA A NATALE: TIRATA D’ORECCHIE ANCHE A LULÙ

Nel prosieguo delle prove delle carole natalizie, Katia Ricciarelli si è infuriata anche con la concorrente regale Lucrezia “Lulù” Selassiè, anch’essa rea di non mostrare alcun interesse verso quanto stava facendo. Mentre la soprano cercava di trovare armonia e intonazione tra i partecipanti durante il canto, la bella principessa, assolutamente disinteressata al lavoro di Katia, si asciugava rumorosamente i capelli nella stanza attigua, disturbando le prove con il rumore dell’elettrodomestico.

Katia Ricciarelli, gaffe su Manuel Bortuzzo "Siete più belli in piedi"/ Gelo al GF VIP

La sanguigna Ricciarelli non ha tardato nemmeno un secondo a mettere Lulù di fronte alla sua mancanza di rispetto, ribadendo più volte che chi ha scelto le prove di canto era motivato nel farlo, ci credeva sul serio e questa superficialità adolescenziale lei non riusciva a sopportarla. Come hanno risposto gli altri inquilini? Una frase su tutte è rimasta sospesa nell’aria: “Una grande rottura di Jingle Bells“, anche se non si è del tutto capito se fosse riferita a Katia o Lulù. Il dubbio rimane…



© RIPRODUZIONE RISERVATA