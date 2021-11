Katia Ricciarelli choc: “Farò la pendona come Lulù”/ “Andrò a chiedere la carità…”

Katia Ricciarelli scatena la bufera sul web per una battuta su Lulù Selassiè. Tutta è accaduto durante il pranzo. Al tavolo della casa del Grande Fratello Vip 2021 dove siedono l’una accanto all’altra, Katia Ricciarelli, parlando del freddo nella sua stanza privata che ha a disposizione sin dal primo giorno, notando l’abbigliamento di Lulù si è lasciata andare ad un commento che è diventato virale sui social scatenando la dura reazione del web.

“Io farò la fine della Lulù se non mi mettono il caldo in camera. Andrò in giro con la maglietta, con tutta la roba dentro come fanno le pendone“, afferma la Ricciarelli. L’audio, poi, si abbassa, ma la voce della Ricciarelli è stata comunque interpretata dagli utenti di Twitter. “Le pendone, da noi, in Veneto, sono quelle che vanno a chiedere la carità con la loro borsetta”, avrebbe aggiunto la Ricciarelli.

Katia Ricciarelli nella bufera: Giulia Salemi difende Lulù Selassiè

Le parole di Katia Ricciarelli hanno scatenato la dura reazione del web che continua a difendere Lulù Selassiè dalle critiche che sta ricevendo. Sotto il video delle parole della Ricciarelli pubblicato dalla pagina GFVipvideo è così spuntato anche il commento di Giulia Salemi che si è schierata apertamente dalla parte di Lulù chiedendo la fine dell’atteggiamento ostile degli altri concorrenti nei confronti della Selassiè. ”

“Spezzo un mikado per Lulù stasera al GFVip Party perché stanno davvero tutti esagerando con lei sia davanti ma soprattutto alle spalle. Ma cosa magnano a colazione pane e cattiveria ? Di nuovo No Words“, ha scritto la Salemi pronta a difenderla. Alfonso Signorini affronterà l’argomento nel corso della nuova puntata del Grande Fratello Vip?

Katia: farò la fine della lulu che va a giro come le PENDONE. e scatta la censura perché davvero su questa ragazza se ne son dette di ogni.

Katia: farò la fine della lulu che va a giro come le PENDONE. e scatta la censura perché davvero su questa ragazza se ne son dette di ogni.

Vi prego aiutateci a SALVARLA. E COME SI DEVE. #GFVIP #LULU





