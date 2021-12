Katia Ricciarelli spaventa tutti al GF Vip/ Si sveglia in piena notte, si veste e…

Scherzo di Katia Ricciarelli agli altri concorrenti del Grande Fratello Vip 2021. Al termine di una giornata lunga e pesante, animata da un duro confronto con Jessica e Lulù Selassiè, Katia Ricciarelli si è ritirata nella stanza privata in cui dorme sin dal primo giorno di permanenza nella casa. Durante la notte, però, si è svegliata e, pensando che fosse pomeriggio, si è vestita e truccata per raggiungere gli altri concorrenti in casa per la cena. Quando è arrivata in veranda ha trovato Manuel, Lulù, Giucas e Barù che, vedendola con un look insolito per la notte, le hanno fatto notare l’ora.

I quattro concorrenti le hanno assicurato che era notte e che si era svegliata poche ore dopo essersi congedata dal resto della casa. Katia, però, inizialmente, ha fatto fatica a credere alle parole dei coiquilini. “Io mi ricordo che sono andata via nella mia stanza che voi stavate facendo quel gioco psicologico. Comunque sono tutta scombussolata, mi sono appena alzata pensando fosse tardo pomeriggio e mi sono vestita. Tutto mi sono messa, ho messo pure gli anelli. Vi giuro che pensavo fosse tardi”, ha detto Katia come riporta Biccy.

Lo scherzo di Katia Ricciarelli al Grande Fratello Vip 2021

Dormendo poche ore, Katia Ricciarelli si è risvegliata confusa e spaesata come ha raccontato lei stessa a Manuel, Lulù, Giucas e Barù. “Sarò andata a dormire alle 23. Ragazzi non sto scherzando pensavo fosse pomeriggio. Ma davvero è notte? Se mi fate uno scherzo giuro che mi arrabbio. Sono le 3? E allora perché ridi Barù? Dai come mai stai ridendo? Sì giuro che pensavo fosse pomeriggio”, ha aggiunto ancora.

La cantante, così, in piena notte, non avendo più sonno, ha deciso di fare uno scherzo agli altri concorrenti che stavano già dormendo. Entrando nella stanza blu dove dormivano, tra le altre, anche Eva Grimaldi e Valeria Marini, la Ricciarelli ha finto di essere sonnambula dicendo: “Ciuffy, piccolo mio dove sei Ciuffy, Ciuffy“. A cascarsi è stata soprattutto Valeria Marini che si è immediatamente preoccupata prima di scoprire la verità.

Katia che si finge sonnambula in cerca del suo Ciuffi ☠️ #gfvip pic.twitter.com/ehKZ4fI7JM — Viperissima Trash (@Viperissima_) December 29, 2021

