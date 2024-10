Katia Ricciarelli a Verissimo: “Non ho mai sentito la mancanza di mio padre”

La celebre cantante Katia Ricciarelli ha fatto tappa a Verissimo oggi domenica 6 ottobre 2024, soffermandosi sulla sua fase di vita attuale: “Mi interessa del presente, vivo alla giornata” ha detto l’ex moglie di Pippo Baudo che ha fatto il suo ingresso nel salotto di Silvia Toffanin con il cagnolino Ciuffi. Poi per la soprano è arrivato uno speciale messaggio da parte dell’amico Renato, una persona di fondamentale importanza per Katia Ricciarelli: “Sei unica Katia, io per te ci sono sempre” ha detto l’uomo in un videomessaggio registrato e inviato nella trasmissione.

Katia Ricciarelli ha confessato, rispondendo all’amico: “Io credo molto nell’amicizia anche se non ne ho molto, ho lui e Carlo, l’amicizia va coltivata”. Silvia Toffanin ha poi colto l’occasione di ricordare la complicata infanzia di Katia Ricciarelli, rifiutata dal padre in giovanissima età, una ferita mai rimarginata, ma che ha affrontato con fermezza: “Io non ho sentito la sua mancanza, è stata talmente forte l’attenzione di mia madre anche nei confronti delle mie due sorelle, ho sempre lavorato e continuo a farlo, una mia sorella è morta è l’altra è in una struttura da 3-4 anni” ha detto la soprano ricordando la fatica fatta dalla madre.

Katia Ricciarelli confessa a Verissimo: “Vorrei rivedere Pippo Baudo”

Riguardo al matrimonio con Pippo Baudo, Katia Ricciarelli ha confessato a Verissimo come è stato accolto dalla mamma al momento della rivelazione: “Lo dissi a mia madre, lo vedeva per casa anche in mutande. Non c’è mai stato un incontro e un dialogo tra noi, ci siamo visti all’Arena di Verona, ci siamo abbracciati senza una parola, si è raccomandato sulle scale complicate, era tenerissimo, poi siamo andati uno da una parte e uno dall’altra, mi piacerebbe però rivederlo” ha ammesso Katia Ricciarelli.

La cantante non ha però chiuso la porta all’amore, anzi, ha avanzata una richiesta a Silvia Toffanin: “Non è che conosci qualcuno? Deve essere più giovane di me di una ventina di anni magari, uno splendido cinquantenne, deve amare la natura e farmi da damo di compagnia ogni tanto” le parole della cantante che ha ammesso di avere comunque qualche corteggiatore. E non è mancato un finale choc a Verissimo, con Katia Ricciarelli che ha espresso il suo desiderio: “Vorrei vivere serenamente, la felicità non mi interessa più, potrei morire e chiedo a Dio di non accorgermene” le parole dell’ex moglie di Pippo Baudo nel salotto di Canale Cinque.