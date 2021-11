Katia Ricciarelli/ Consigli a Gianmaria: “Ho cambiato idea su di te”, sulla Cipriani…

Katia Ricciarelli è il giudice della casa

Sempre più spesso molto concorrenti del Grande Fratello Vip si rivolgono a Katia Ricciarelli per confrontarsi con una visione esterna ai loro drammi, o per capire chi ha ragione in mezzo ad un dibattito. Anche Alfonso Signorini ha spesso preso in considerazione la cantante lirica per capire i meccanismi all’interno della Casa e le ultime puntate non sono state da meno: quando ha permesso a Nicola Pisu di avere un confronto con Miriana Trevisan, lunedì scorso, sono venute fuori parole che ai concorrenti del programma non sono piaciute per niente, tra cui Katia, che spera con tutto il cuore che la donna non abbia solo usato Nicola per ottenere visibilità e farsi strada dentro la casa, come molti ormai pensano.

Ma Katia ha anche spezzato una lancia in favore di Gianmaria Antinolfi che soprattutto nell’ultima settimana è stato criticato dalle vip donne del programma, accusato addirittura di essersi pagato l’aereo che gli è stato mandato dai fans; la cantante ha allora consigliato alle ragazze semplicemente di evitarlo e smetterla di dargli visibilità. Però la Ricciarelli ha anche stretto un forte legame con molti degli abitanti della casa del GF Vip e non si risparmia con le buone parole: questa volta è stato Aldo Montano ad attirare l’attenzione della donna, che si dice ammirata dall’atleta, che oltre a contare diverse medaglie olimpiche è anche un uomo rispettoso della sua famiglia e soprattutto dei suoi genitori.

Katia Ricciarelli premiata per la sua saggezza

Anche nei dopo puntata Katia Ricciarelli ha preso il ruolo di giudice di una spiacevole situazione che si è creata nel momento delle nomination: Manila Nazzaro avrebbe fatto il nome di Carmen Russo, mandandola al televoto, spezzando le convinzioni della donna. L’ex Miss Italia si è confida con la cantante lirica svelandole di aver sentito Carmen parlare di lei con Miriana invece di cercare un confronto faccia a faccia, e dopo che la coreografa le ha raggiunte, Katia è stata giudice della discussione insieme ad Alex Belli.

La Ricciarelli ha ottenuto l’immunità grazie al voto dei Vipponi dimostrandosi tanto amata nella Casa, supporto che però non troverebbe totalmente da parte del pubblico, che desidererebbe vederla mettere in scena più dinamiche trovandola talvolta inadatta alla convivenza con altre persone. In realtà Katia ha dimostrato in più occasioni di saper stare al gioco e di riuscire a vivere anche con grande leggerezza i moment spensierati organizzati appositamente dal Grande Fratello Vip.

I consigli a Gianmaria Antinolfi

Il ruolo di consigliera assunto da Katia Ricciarelli, lo ha dimostrato ancora una volta alla vigilia della nuova puntata del Grande Fratello Vip con Gianmaria Antinolfi. La donna si è confrontata con l’imprenditore campano in merito ai motivi che porterebbero spesso a litigare nella Casa, definendoli “futili”. “Stiamo andando adesso in un momento in cui tutto diventa più difficile, anche le piccole cose assumono una forma gigantesca che non ha senso”, ha commentato la cantante, trovando d’accordo Antinolfi.

Katia gli ha fatto notare come lei stessa inizialmente fosse contraria a certi suoi atteggiamenti, “ma adesso ho cambiato completamente idea nei tuoi confronti perché comunque sei un ragazzo di una sensibilità e questo nessuno può negarlo”, ha commentato, consigliando ancora al giovane di buttarsi alle spalle le “sciocchezze” che avvengono nella Casa al fine di poter vivere meglio. Katia si è ritrovata anche a commentare la discussione del giovane con Francesca asserendo, in riferimento alla Cipriani: “Certe cose succedono, non te ne accorgi neanche. È stata una reazione esagerata”. Le parole di supporto di Katia sono state di grande aiuto per Gianmaria che l’ha ringraziata baciandole la mano: “Grazie, ne avevo bisogno”.

