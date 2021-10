Katia Ricciarelli deride Nicola Pisu/ “Non capisco quando parla”, il web “vergogna!”

La presenza di Katia Ricciarelli nella Casa del Grande Fratello Vip continua a dividere il web per via di alcuni atteggiamenti da parte della cantante lirica che tuttavia non sarebbero particolarmente piaciuti ad alcuni utenti. Qualcuno ha avanzato l’ipotesi che gli autori e lo stesso conduttore Alfonso Signorini abbiano un occhio di riguardo nei confronti della concorrente alla quale sono stati perdonati (e talvolta ignorati) scivoloni ben più gravi di quello che ha visto protagonista recentemente Soleil Sorge.

ALEX BELLI E KATIA RICCIARELLI SU SAMY YOUSSEF "DEVE ADEGUARSI"/ "Non è cattivo ma…"

Nelle passate ore, ciò che ha fatto discutere è stata una chiacchierata con protagonista proprio Katia Ricciarelli. La cantante ha raggiunto in cucina alcuni inquilini intenti a rimettere in ordine dopo la preparazione della serata dedicata al compleanno di Carmen Russo. Davanti al lavandino c’erano Manila Nazzaro, Soleil Sorge e Nicola Pisu. Quando la cantante ha domandato cosa ci fosse in un pentolino presente sui fornelli, il figlio di Patrizia Mirigliani ha replicato con la sua consueta educazione: “Là c’è del cioccolato fondente”. La reazione di Katia, tuttavia, ha lasciato interdetti: dandogli le spalle si è rivolta a Manila asserendo divertita “Non lo capisco quando parla”.

Katia Ricciarelli cade al Grande Fratello Vip/ Poi la lite: "Senza rispetto per me"

Katia Ricciarelli deride Nicola Pisu: il web non perdona

Ad accompagnare il commento fuori luogo di Katia Ricciarelli, anche una serie di risatine che hanno infastidito ancora di più gli utenti, i quali hanno commentato su Twitter il video di pochi secondi che immortalava la scena. Manila, imbarazzata, ha tentato con la sua voce di coprire il commento della cantante lirica ribadendo quanto precedentemente detto da Nicola Pisu: “Lì c’è il cioccolato fondente”. Ma la Ricciarelli, seppur a pochi centimetri di distanza dal diretto interessato, ha rincarato la dose.

“Non lo capisco quando parla, tu?”, ha insistito prendendosi gioco del giovane, “Faccio fatica!”, ha aggiunto, il tutto accompagnato dalla consueta risatina. Il coinquilino, di contro, ha mantenuto la calma e l’educazione e, sebbene fosse stato impossibile non sentire la Ricciarelli, ha fatto finta di nulla continuando a pulire la cucina. Sul web però la reazione di Katia non è affatto passata inosservata ed in tanti utenti hanno tacciato la Ricciarelli di “bullismo”. Il suo atteggiamento è arrivato esattamente a distanza di poche ore dal racconto toccante del giovane gieffino. Anche per questo ha destato scalpore la mancanza di sensibilità della cantante: “Lo schifo della Ricciarelli e Manila con le loro risatine su come parla Nicola. Vergogna”, si legge da parte di un utente che ha condiviso il video sui social. Katia Ricciarelli potrebbe essere rimproverata dal padrone di casa Alfonso Signorini nel corso della nuova puntata di oggi? C’è che si aspetta delle scuse ma il dubbio è che gli autori possano chiudere nuovamente entrambi gli occhi e procedere spediti come accaduto con i suoi precedenti scivoloni.

Katia Ricciarelli "Pippo Baudo ti voglio bene"/ "Se hai bisogno corro da te, ci sono"

Lo schifo della Ricciarelli e Manila con le loro risatine su come parla Nicola . Vergogna #gfvip #gfvip6 pic.twitter.com/f1dcNvr5P4 — Gioie zuccarate (@cleoliv24) October 3, 2021





© RIPRODUZIONE RISERVATA