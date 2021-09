Katia Ricciarelli, fidanzati ed ex marito/ Da Josè Carreras a Pippo Baudo: “si impara a stare soli”

Katia Ricciarelli e gli amori della sua vita: da Josè Carreras a Pippo Baudo

Katia Ricciarelli, concorrente del Grande Fratello Vip 2021, ha avuto due grandissimi amori che hanno segnato profondamente la sua vita sentimentale. Il primo è stato il tenore Josè Carreras a cui è stata legata per tantissimi anni. Un amore di cui la soprano ha raccontato: “mi sono innamorata di José per il modo in cui cantava ‘Il ballo in maschera con una frase sono caduta per terra e mi sono innamorata di lui”. La loro storia d’amore è però terminata perchè la Ricciarelli si era stancata di essere solo la sua fidanzata.

“Perché mi sono stancata di fare la fidanzata eterna. Così ho detto basta. Anche lui probabilmente non aveva intenzione di sposarmi… Sicuramente sono rimasta molto colpita da questa rottura, anche perché è stato un amore davvero molto intenso” – ha precisato la Ricciarelli nel salotto di ‘Oggi è un altro giorno’ di Serena Bortone. Proprio su Rai1, la Ricciarelli parlando della sua vita privata di oggi ha confessato: “sii impara ad essere anche soli, la solitudine va vissuta bene, pensando a tante cose, quello che non hai potuto fare prima. Io me ne sono accorta con la pandemia: sono rimasta sola col mio cagnolino e ho fatto tante cose. Ho avuto tempo per far funzionare la mia testa e ho visto cose che prima eravamo troppo occupati per vedere”.

Katia Ricciarelli e Pippo Baudo: “ho scoperto un tradimento”

Dopo il grande amore con Josè Carreras, Katia Ricciarelli è stata legata per tantissimi anni a Pippo Baudo. Un grandissimo amore suggellato anche da un matrimonio terminato nel 2004 e tre anni dopo hanno deciso di divorziare. La cantante lirica parlando del rapporto con Pippo Baudo ha rivelato: “io ho avuto un grande, grande compagno che aveva la sua carriera. Non c’era però competizione tra di noi. Ma consiglio comunque di parlarne. Parlarne è sempre la cosa migliore”. Poi la rivelazione sul rapporto con Baudo: “io ho scoperto un tradimento. Ma gliel’ho detto subito: guarda che ho trovato questo biglietto, c’è anche scritto ti amo. Mi è capitato, nella vita può capitare. Diciamo che un tradimento può succedere e se se ne parla e c’è dialogo, si può anche perdonare. Non sempre, ma si può perdonare. Io ho anche perdonato..”.

Infine la Ricciarelli ha anche confessato un segreto di Pippo Baudo: “il suo segreto è che può dire qualunque cosa perché lo fa con una carineria, un’ironia e un’intelligenza che non è possibile mandarlo….”.



