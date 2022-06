Katia Ricciarelli fuori da Tale e Quale Show 2022?/ Sì alle Selassiè, Alex Belli…

Katia Ricciarelli fuori da Tale e Quale Show 2022?

Tale e Quale Show tornerà a settembre con un’edizione tutta nuova. Dopo aver arruolato Stefania Orlando e Pierpaolo Petrelli, Carlo Conti avrebbe deciso di pescare alcuni concorrenti tra gli inquilini del Grande Fratello Vip 6. Tanti i nomi in bilico anche se i più gettonati sono quelli di Katia Ricciarelli, delle sorelle Selassiè e di Alex Belli. Katia Ricciarelli, tuttavia, era stata accostata anche alla prossima edizione del Grande Fratello Vip come opinionista. Pare, tuttavia, che tra i vari ex vipponi, a restare fuori dallo show potrebbe essere proprio Katia Ricciarelli.

A riportare l’indiscrezione è il portale The Pipol Tv secondo cui sabato, 4 giugno, si concluderanno “ufficialmente le candidature dei personaggi famosi che hanno il desiderio di partecipare a uno degli show più famosi e divertenti di Rai 1“. Da lunedì 6 giugno, Carlo Conti e la squadra di Tale e Quale cominceranno a lavorare per scegliere i concorrenti.

Le scelte di Carlo Conti

Secondo quanto fa sapere in esclusiva The Pipol Tv, sono tantissimi i personaggi famosi che hanno proposto la propria candidatura a Carlo Conti per partecipare a Tale e Quale Show 2022. Tra questi c’è anche Laura Chiatti che ha rivolto un appello al conduttore toscano. Tutti i nomi che sono trapelati e che potrebbero essere presenti nel cast sono proprio quelli di degli ex concorrenti del Grande Fratello Vip. La scelta di Conti sarebbe ricaduta sulle sorelle Selassiè e su Alex Belli per ora in prova.

Fuori dalla trasmissione, invece, dovrebbe essere Katia Ricciarelli. A Tale e Quale Show 2022, dunque, ci saranno davvero Jessica, Lulù e Clarissa Selassiè come unico concorrente? Lo scopriremo presto.

