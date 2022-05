Alfonso Signorini vuole Katia Ricciarelli opinionista del GF Vip/ Ma Carlo Conti…

Alfonso Signorini corteggia Katia Ricciarelli per il Grande Fratello Vip 7

Il Grande Fratello Vip 7 prenderà il via, in prima serata su canale 5, a settembre con nuovi concorrenti, ma anche nuovi opinionisti. Sonia Bruganelli ha già annunciato la decisione di non ripetere l’esperienza e pare che non ci sarà neanche Adriana Volpe. Per Signorini, dunque, è tempo di casting per i concorrenti, ma anche di scelte per assegnare un ruolo importante come quello di opinionista. Lo scorso anno, Sonia Bruganelli e Adriana Volpe hanno spesso scatenato le reazioni del popolo del web con i loro pareri. Per la prossima edizione del reality, Signorini avrebbe deciso di puntare su una donna che, durante l’avventura da inquilina della casa di Cinecittà, ha creato polemiche, discussioni e spaccato il web con le sue dichiarazioni come Katia Ricciarelli.

Come fa sapere Blogo, infatti, Alfonso Signorini avrebbe deciso di puntare su Katia Ricciarelli come opinionista del Grande Fratello Vip 7. Tra i due c’è una forte amicizia, come hanno più volte sottolineato entrambi, ma per riuscire a portare la cantante lirica sulla poltrona da opinionista del reality, Signorini dovrà battere la concorrenza di Carlo Conti.

Alfonso Signorini e Carlo Conti si contendono Katia Ricciarelli?

Se Alfonso Signorini è a lavoro per la nuova edizione del Grande Fratello Vip, Carlo Conti sta lavorando ai casting per la nuova edizione di Tale e Quale Show che tornerà in onda a settembre su Raiuno. Tra i concorrenti, come ha svelato in anteprima esclusiva Blogo, ci dovrebbero essere Jessica, Lulù e Clarissa Selassiè che dovrebbero partecipare come concorrente unico come accaduto ai Gemelli di Guidonia e che avrebbero già cominciato delle lezioni con un vocal coach per arrivare preparate. Tuttavia, sempre secondo Blogo, pare che Carlo Conti abbia messo gli occhi anche su Katia Ricciarelli.

La cantante lirica sarebbe così contesa da Signorini e da Conti: cosa sceglierà? Accettando Tale e quale show ritroverebbe le sorelle Selassiè con cui non ha più avuto rapporti dopo il Grande Fratello Vip. Accettando il ruolo di opinionista del reality, invece, lavorerebbe ancora con un amico come Signorini.











