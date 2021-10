Katia Ricciarelli, Il cane Ciuffy e Pippo Baudo/ Gli amori della sua vita

Katia Ricciarelli e i suoi affetti più importanti nella casa del Grande Fratello Vip 2021? Se l’arrivo dell’ex marito Pippo Baudo sembra impossibile, durante la diretta della nuova puntata del reality show la soprano potrebbe ricevere una gradevole sorpresa da parte del suo cagnolino Ciuffy. La Ricciarelli non ha mai nascosto la sua grande passione per gli animali, in particolare per i cani. Dopo la morte della cagnolina Dorothy, la soprano ha preso un altro cagnolino. Si tratta di Ciuffy di cui ha parlato così a Domenica In: “Ciuffy è molto affettuoso, ci voleva, in un periodo così avere la compagnia di un cagnolino penso che sia essenziale”.

Il suo cagnolino è sicuramente uno degli affetti più importanti della sua vita, visto che la Ricciarelli non ha figli e da tempo nemmeno un compagno. All’interno della casa del Grande Fratello Vip 2021, l’attrice ha parlato con parole di grande affetto del suo cagnolino Ciuffy rivelando: “è fondamentale per me”. Proprio per questo motivo sembra quasi certo l’ingresso del suo cagnolino nella casa più spiata d’Italia; una sorpresa organizzata dal suo grande amico Alfonso Signorini. A rivelare la sorpresa è stato il sito Anticipazioni tv che ha scritto: “la donna potrà incontrare un componente peloso della sua famiglia regolarmente: il suo cagnolino. La mancanza del suo amico a quattro zampe le avrebbe impedito di partecipare serenamente al gioco, così Alfonso Signorini ha acconsentito a degli incontri saltuari, pur di avere la Ricciarelli nel cast della nuova edizione”.

Katia Ricciarelli e Pippo Baudo: “amici dopo 18 anni di matrimonio”

Oltre al cane Ciuffy, Katia Ricciarelli è ancora oggi profondamente legata all’ex marito Pippo Baudo con cui è stata sposata per 18 anni. Un grande amore terminato per un tradimento come ha rivelato proprio la soprano: “ho scoperto un tradimento. Ma gliel’ho detto subito: guarda che ho trovato questo biglietto, c’è anche scritto ti amo. Mi è capitato, nella vita può capitare. Diciamo che un tradimento può succedere e se se ne parla e c’è dialogo, si può anche perdonare. Non sempre, ma si può perdonare. Io ho anche perdonato”.

A distanza di anni Katia Ricciarelli e Pippo Baudo hanno ricostruito un rapporto ed oggi come ha raccontato proprio la cantante: “mi dispiaceva non sentirlo più, anche perché 18 anni di matrimonio sono lunghi: buttare via tutto per qualche stupida cosa non era giusto. Siamo persone adulte e intelligenti…Quindi dovevamo smetterla con questa storia”.



