Katia Ricciarelli/ La lirica al GF Vip grazie al pianoforte: con Alex Belli e Manuel…

Dopo le liti dei giorni scorsi, che hanno visto protagonista anche Katia Ricciarelli, alle prese con qualche disguido di troppo nei confronti di Carmen Russo e Jo Squillo, il clima nella Casa del Grande Fratello Vip sembra essersi rasserenato. Merito anche di un nuovo ingresso nella dimora di Cinecittà e che ha fatto la felicità non solo di Katia ma anche di Manuel Bortuzzo e di qualche altro inquilino. Stiamo parlando del pianoforte che ha letteralmente conquistato il giovane nuotatore consentendo alla cantante lirica di esprimersi come solo lei è in grado di fare.

Katia Ricciarelli alticcia al GF Vip/ Video gaffe “questa è bella come un p*ne!”

Nei giorni scorsi, dunque, Katia Ricciarelli è potuta tornare al suo grande amore, la musica, accompagnata al pianoforte da Alex Belli e da Manuel Bortuzzo. Dopo le tante prove insieme, durante le quali Katia ha fatto da insegnante, tutti i Vipponi si sono cimentati in una bellissima e toccante versione di “Hallelujah” di Leonard Cohen.

Katia Ricciarelli vs Joe Squillo "Mi ha minacciato"/ Volano parole grosse in diretta al GF VIP

Katia Ricciarelli, tra musica e baci “freeze”

L’arrivo del pianoforte in Casa ha messo in luce la grande mancanza del canto da parte di Katia Ricciarelli, come notato in queste ore da molti utenti sui social. Se però, secondo Alfonso Signorini, l’introduzione dello strumento avrebbe potuto risollevare lo spirito dei Vipponi, lo stesso non possono dire gli utenti social, che sono ormai stanchi di sentire continuamente Katia alle prese con il belcanto, accompagnata da Alex e Manuel.

Dopo i momenti di relax insieme alla musica, non sono mancati ieri i baci nella Casa grazie al “Kiss Freeze” che hanno coinvolto anche la cantante lirica, la quale si è ritrovata a baciare sulle labbra alcune vippone, da Soleil a Manila Nazzaro. L’attenzione però si è velocemente spostata alla nuova serata che ci attende oggi, in compagnia del Grande Fratello Vip. La cantante ha esposto le sue riflessioni su ciò che potrebbe accadere in vista del nuovo appuntamento con il reality di Alfonso Signorini. Chi potrebbe essere la concorrente meno votata?

Katia Ricciarelli: "Mi manca una famiglia"/ GF Vip, la cantante è triste: "Sono sola"

© RIPRODUZIONE RISERVATA