Miriana Trevisan crolla al GF Vip: crisi di pianto/ Nicola Pisu le dorme vicino al letto per terra

Crollo di Miriana Trevisan al Grande Fratello Vip 2021. La showgirl, mentre si trovava nella Love Boat con altri concorrenti, sulle note di Vivere di Vasco Rossi che Manuel Bortuzzo ha suonato al pianoforte, si è lasciata andare alle lacrime consolata da Alex Belli. Miriana non trattiene l’emozione che la musica suscita in lei e piange mentre Alex Belli prova a tirarle su il morale dopo aver raccolto le sue confidenze sul periodo delicato che ha affrontato la scorsa estate prima di entrare nella casa del Grande Fratello Vip 2021.

Mentre Manuel Bortuzzo suonava, Miriana era inconsolabile mentre piangeva pensando alla propria vita e alla propria situazione. Ad accorgersi del suo momento delicato è stato Alex Belli. “Non c’è bisogna qua dentro della corazza che ti sei costruita. Vivi spensierata“, le dice l’attore che riesce poi a strapparle un sorriso.

Miriana Trevisan piange: Nicola Pisu non si accorge del suo malessere

Miriana Trevisan, dopo aver raggiunto Nicola Pisu in veranda, gli chiede se si sia accorto del suo stato d’animo. “Cos’è successo secondo te là dentro?“, chiede la showgirl. Nicola capisce che è successo qualcosa. “Non c’entri niente tu“, si affretta la Trevisan.

“Io ti vedo sempre sorridente”, aggiunge Nicola che, successivamente, decide di restare accanto a Miriana dormendo per terra, accanto al suo letto. Tale scelta di Nicola, però, provoca la reazione di Miriana che, parlando con Carmen Russo, dice: “Non voglio che dormi lì. Per me il sonno è sacro”, conclude la Trevisan.

