Katia Ricciarelli, l’ira di papà Franco Bortuzzo:”Che succede?”/ Torna ad attaccare “Manuel ormai è al caffè”

Franco Bortuzzo contro Katia Ricciarelli. La cantante è stata autrice di alcune uscite infelici all’indirizzo di Manuel Bortuzzo. Dopo essersi lamentata con Manila Nazzaro facendo notare all’ex Miss Italia come Manuel, ogni volta, lasci la porta della veranda aperta quando devo raggiungere la stanza privata, ha ribadito il concetto con Davide Silvestri. Quest’ultimo, tuttavia, le ha spiegato come per Manuel sia molto difficile chiudere la porta mentre si trova con la sedia a rotelle sullo scivolo. Dopo la spiegazione, questa mattina, notando l’arrivo di Manuel in casa, si è apprestata ad aprirgli la porta e chiuderla alle sue spalle.

Manuel, però, salendo dallo scivolo, è riuscito ad aprirle la porta. “Ma allora c’hai una forza stamattina“, ha commentato la Ricciarelli. Poi, parlando con Eva Grimaldi, ha aggiunto: “Questo qua è ormai al caffè”. Un commento che non è affatto piaciuto ai fan di Manuel e al padre Franco che, su Instagram, ha pubblicato un post contro la cantante.

Franco Bortuzzo contro Katia Ricciarelli dopo le parole su Manuel

“Che succede?” è la domanda che Franco Bortuzzo rivolge a Katia Ricciarelli su Instagram. La cantante, finora, era stata una delle persone più vicine a Manuel Bortuzzo. L’uscita di Aldo Montano, però, ha cambiato tutto. Manuel ha cominciato a trascorrere il proprio tempo con Lulù notando una certa freddezza da parte della Ricciarelli che, negli ultimi giorni, non gli ha risparmiato critiche. La reazione del padre Franco non si è fatta attendere: arriverà il confronto nel corso della nuova puntata?

Nel frattempo, Davide, uno dei migliori amici di Manuel, sotto il video pubblicato dalla pagina GFVipvideo in cui Davide Silvestri spiega alla Ricciarelli le difficoltà di Manuel nel chiudere la porta, scrive: “ Ci voleva Davide per spiegarglielo… io chiederei a Katia come mai lei ce la fa a sedersi su un divano però poi non ce la fa ad alzarsi Katia cara… come ti siedi sul divano ti potresti anche alzare! Purtroppo, le basi dell’ abilismo sono proprio queste! Le persone DEVONO essere corrette anche sulle piccole cose! Per non arrivare a creare poi delle forme di razzismo più gravi nei confronti dì TUTTI i disabili! Non di Manuel perché è un mio Amico… ma di tutti i diversamente abili…”.

Ci tengo a postare questo video di qualche ora fa di Katia che prende in giro Manuel perché riesce ad aprire la vetrata (che era già un po’ aperta) “c’hai una forza stamattina!” e non contenta aggiunge “ormai è al caffè sto qua”.

PESSIMA è dir poco.#gfvip





