Katia Ricciarelli, mamma Molara e sorella morta/ “Sono corsa da lei, ma era in coma…”

Il suo successo l’ha portata in giro per il mondo, ha reso Katia Ricciarelli tra le artiste italiane più apprezzate anche all’estero, ma la sua vita non è stata esente da dolori. Come nel caso della morte di una delle due sorelle. Una sofferenza condivisa con mamma Molara e all’altra sorella, a cui è stata sempre molto legata. La soprano non ha mai parlato a cuor leggero delle difficoltà che ha dovuto affrontare nella sua vita, ma anche attraverso queste esperienze è diventata la straordinaria donna che è oggi. Così quando in tv le è stato chiesto della madre, ad esempio ha raccontato di aver fatto di tutto per lei.

Katia Ricciarelli/ “Con Sordi flirt importante: secondo me chiamava lui i fotografi”

Katia Ricciarelli lavorava e le dava tutti i soldi, non perché era obbligata a farlo, ma per quel senso di gratitudine nei confronti della madre che aveva cresciuto da sola le sue figlie. «Le ho comprato un castello perchè se lo meritava». Katia Ricciarelli ha ricordato anche cosa ha fatto quando mamma Molara stava morendo: «Io ero ad un concerto, ho cantato la sua aria preferita e sono corsa a Spoleto da lei. Sono arrivata e lei era appena entrata in coma». Allora le si è avvicinata per sussurrarle: «“Mamma, non lottare lasciati andare”. Volevo vedere finalmente la serenità sul suo viso».

Katia Ricciarelli, il rapporto con Manila e Miriana al "Gf Vip"/ "Mi hanno delusa"

I SACRIFICI DI MAMMA MOLARA E LA MORTE DELLA SORELLA

Cresciuta senza un padre, Katia Ricciarelli nacque durate un soggiorno lavorativo di mamma Molara in Germania. La donna, che aveva già avuto due figlie, Anna e Luisa, dal matrimonio con un uomo che poi la lasciò sola per partire come volontario per la campagna di Russia, lasciandola vedova, ebbe Katia Ricciarelli quindi da un’altra relazione. Della sorella morta invece la soprano ha raccontato che è scomparsa all’età di 29 anni a causa di un incidente stradale.

Da allora tutto è cambiato in famiglia, in particolare quella tragedia ha rappresentato l’inizio del declino della madre. Infatti, ha cominciato ad avere problemi che si è trascinata fino alla sua morte. L’altra sorella, invece, è come se non ci fosse purtroppo a causa della sua malattia. Così ne ha parlato Katia Ricciarelli, a proposito delle persone su cui attualmente può contare. «L’hanno ricoverata perché non c’è più, né con la testa né col fisico. Che tristezza», aveva svelato la soprano all’interno della Casa del Grande Fratello Vip ai coinquilini.

José Maria Carreras ex Katia Ricciarelli/ "Trovarne un altro è difficile perché..."

© RIPRODUZIONE RISERVATA