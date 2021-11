Katia Ricciarelli materna con Lulù/ “Cerca di essere una farfalla leggera e sorridi…”

Katia Ricciarelli nella lite tra Miriana e Soleil

Katia Ricciarelli è sicuramente uno dei personaggi più amati di questa edizione del Grande Fratello Vip. Durante la scorsa puntata, andata in onda lunedì 8 novembre, la cantante ha fatto parlare di sé perché ha messo del suo nella lite tra Miriana e Soleil. Che tra queste due donne non scorra buon sangue, è cosa ormai risaputa. Soleil, però, non è stata l’unica a giudicare il comportamento di Miriana nei confronti di Nicola; a loro si è aggiunta anche la cantante lirica che ha definito la showgirl una persona poco chiara, accusandola di aver solo illuso Nicola.

La lite tra Soleil e Miriana, infatti, ha avuto inizio perché durante una sera di pioggia Miriana ballava fuori in giardino con gli amici mentre Nicola Pisu era nel letto, dolorante a causa di una presunta frattura al coccige. Katia aveva allora detto a Miriana: “A me è dispiaciuto vedere Nicola così, secondo me hai sbagliato. Nicola soffre, sembra un animale in gabbia”. In quella circostanza era poi intervenuta Soleil Sorge accusando Miriana di aver spettegolato sulla faccenda riguardante lei e Alex.

Non mancano nella casa del Grande Fratello Vip i battibecchi tra la giovane influencer e la bella showgirl. “Soleil è maleducata, fastidiosa, non fa altro che provocare”, ha commentato Miriana Trevisan. Soleil si è intromessa ancora una volta nella questione, andando da Nicola per dirgli “non farti usare da Miriana: lei gioca con i tuoi sentimenti”. Anche in questa situazione, Katia Ricciarelli si è intromessa dicendo la sua: “Miriana può fare quello che vuole con Nicola, mi dà fastidio il fatto che lei non prende una posizione. Oscilla tra il vorrei e non vorrei. Pensavo che Nicola dovesse uscire perché sta troppo male. Io ho visto il suo dolore, come se fossi una madre. Poi della vostra vita fate cosa volete”, ha concluso la cantante lirica.

Katia Ricciarelli, amata e salvata come “immune” da parte del pubblico, è tanto amata anche all’interno della Casa. Però, a quanto pare, nelle ultime ore è stata aspramente criticata da Jo Squillo, che ormai è uscita dalla Casa del Grande Fratello Vip. La deejay ha dichiarato che la cantante lirica sarebbe super viziata e privilegiata e riceverebbe da tutti con un trattamento di favore. Sarà davvero così?

Katia Ricciarelli in soccorso di Lulù

Dopo il recente scontro tra Katia Ricciarelli e Alex Belli, quest’ultimo ha chiesto scusa chiudendo la discussione ma senza un abbraccio, a differenza della volta precedente. Lo scontro con l’attore l’avrebbe particolarmente segnata, ma la cantante lirica non si è persa d’animo e, complice l’età, si è resa oggi disponibile a portare i suoi saggi consigli a Lulù, intervenendo in suo soccorso dopo la recente discussione che la giovane principessa etiope ha avuto con Manuel Bortuzzo.

Vedendola triste Katia si è molto preoccupata chiedendo conto alla sorella Clarissa. Lulù le ha così spiegato brevemente quanto accaduto con l’ex nuotatore. “So che è difficile, ma devi valutare con una grande apertura queste cose. Serena, solo così riuscirai, credimi. Ci sono tante persone che ti vogliono bene, sorridi. Gli uomini sono così”, le ha fatto notare la Ricciarelli prima di dirle la frase più bella: “Cerca di essere una farfalla, leggera… una farfallina, sorridi, vedrai che viene lui”, ha concluso la donna con fare materno, riuscendo con le sue parole a strappare un sorriso alla dolce Lulù.

