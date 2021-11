Katia Ricciarelli/ “Matrimonio? Ero felice ma non arrivai alle nozze d’argento…”

Katia Ricciarelli e la lite con Alex Belli

Katia Ricciarelli, soprano e attrice, è stata protagonista di diversi scontri durante la sua permanenza nella casa del Grande Fratello Vip. Questa settimana il diretto interessato della sua furia è stato Alex Belli, e la causa scatenante di tutto è stata la Bohème: durante il solito aperitivo del giovedì la produzione allieta i Vipponi con musica di ogni genere per allietare tutti i gusti, tra Cardi B e Orietta Berti c’è stato anche spazio per un momento di alta cultura grazie alla messa in radio della versione di Katia della Bohème. Era tutto tranquillo quando la rabbia della cantante lirica è esplosa nei confronti di quattro concorrenti che, mentre la sua canzone passava in radio, si erano appartati fuori la veranda per fumare e scherzare insieme, tra cui Alex Belli: mentre loro ridevano, Katia li ha ammoniti per il loro comportamento “da ignoranti” e ha detto in confessionale “io non voglio donare perle agli stolti, non passate più la mia musica per favore”.

Subito dopo Alex ha provato a chiarire con la donna, spiegando che i quattro non intendevano offenderla e certamente non ridevano per l’opera lirica, ma il soprano non ha voluto sentire scuse e ha anche detto all’attore “ti tiro una sberla”. Ci ha pensato Alfonso Signorini in puntata a cercare di riappacificare i due, lasciando che Katia intonasse un pezzo di lirica di fronte ad un Alex pentito, che si è anche beccato uno schiaffo in faccia in diretta.

Ancora salva dalla nomination

Nel dopo puntata di sabato abbiamo scoperto che il rapporto tra Katia Ricciarelli ed Alex Belli è tornato alla normalità, tanto che l’attrice è stata in giardino con l’uomo a ragionare sui punti di vista di Alex sulla vicenda Delia Duran vs Soleil Sorge. Oltre a ciò, Katia ha anche consolato Manuel Bortuzzo dopo lo scontro con Lulù, mostrano per il resto della settimana il lato più calmo e saggio di sé.

Katia Ricciarelli non ha ricevuto l’immunità, ma allo stesso tempo è riuscita a salvarsi dalla nomination dei compagni nonostante la discussione con Alex. Per sua sfortuna, però, il pubblico si è schierato di fatto contro di lei, e già in diverse occasioni passate ha definito la vip pesante, e non si spiega come mai da studio vengono prese le due difese. Katia è comunque un personaggio molto rilevante e potrebbe regalarci altri momenti di fuoco come quelli della passata settimana, riuscendo a scampare l’eliminazione grazie al ruolo di consigliera che spesso adotta con i Vip.

Katia Ricciarelli, le confidenze d’amore con Soleil

Nella Casa del Grande Fratello Vip non c’è spazio solo per la musica ed il canto ma anche per le confidenze tra donne. Ne sa qualcosa Katia Ricciarelli che nelle passate ore si è ritrovata con Soleil Sorge nella zona beauty per parlare… d’amore! Saggiamente, la cantante ha commentato dopo il racconto dell’influencer sul suo primo amore, asserendo: “la vita è una gentildonna, ti dà, ti toglie, dimentichi e ti ridà”, spronandola a non vivere solo nel ricorso. “Mai avere paura di osare!”, ha aggiunto.

A detta della cantante lirica, occorre non smettere mai “di dare e di pretendere, non si può mica solamente dare”, ha aggiunto, per poi ascoltare i racconti sentimentali di Soleil. A proposito di amore, ha confermato: “Certo che ero felice quando ho vissuto il matrimonio, ma non sono arrivata neanche a 25 anni di matrimonio, avrei potuto festeggiare d’argento e non ci arriverò più a quel traguardo lì!”.



