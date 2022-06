Katia Ricciarelli opinionista al Grande Fratello Vip 7?/ Parla Alfonso Signorini

Katia Ricciarelli e il ritorno al Grande Fratello Vip: le voci sul ruolo di opinionista

Fervono i preparativi per il Grande Fratello Vip 7, in programma il prossimo autunno su Canale5. Alfonso Signorini si è lasciato da poco alle spalle un’edizione di grande successo che, oltre agli ottimi ascolti registrati, rimarrà nella storia del reality come la più lunga di sempre. Tuttavia è ora tempo per il giornalista di pensare al ritorno in tv e, sebbene siamo solo all’inizio di giugno, iniziano a circolare le prime indiscrezioni sul prossimo cast. Uno dei nodi da sciogliere riguarda la selezione dei due opinionisti che lo affiancheranno in studio.

Sappiamo infatti che Adriana Volpe e Sonia Bruganelli quasi sicuramente non verranno confermate e, negli ultimi giorni, è circolato in rete il nome di Katia Ricciarelli. La cantante lirica, che ha preso parte al reality nell’ultima edizione, è stata accostata al ruolo di opinionista al fianco di Amanda Lear. Indiscrezioni che tuttavia sono state presto smentite, complice anche la possibile partecipazione della Ricciarelli a Tale e Quale Show di Carlo Conti, che torna su Rai1 in autunno con una nuova edizione. A fare chiarezza sulla questione è lo stesso Alfonso Signorini sul suo settimanale Chi.

Grande Fratello Vip, Katia Ricciarelli opinionista? Interviene Alfonso Signorini

Dopo tanto chiacchiericcio, è il diretto interessato Alfonso Signorini a prendere parola. Il conduttore ha voluto commentare le voci che vorrebbero Katia Ricciarelli al suo fianco in studio, intervenendo direttamente su Chi. Una lettrice, a tal riguardo, gli ha scritto: “Caro direttore, ho letto che la nuova opinionista del tuo GF Vip che parte a settembre (non vedo l’ora di vederti) sarà Katia Ricciarelli. E la seconda? Ti abbraccio forte“.

Signorini ha così preso parola rispondendole e facendo luce sulla questione: “Cara Caterina, non è vero. Katia non sarà tra le prossime opinioniste del programma. Si leggono tante cose anche sul cast e spesso sono tutti nomi di fantasia. Buona estate e ci vediamo a settembre!“. Il rebus Katia Ricciarelli si è così sciolto: non sarà lei a sedere sull’ambiziosa poltrona di opinionista. Il passaggio di testimone di Adriana Volpe e Sonia Bruganelli resta dunque avvolto nel mistero.

