Patrizia Pellegrino, chi è la nuova concorrente Grande Fratello Vip/ Dal successo con Corrado al reality

Patrizia Pellegrino è una delle nuove concorrenti del Grande Fratello Vip: dal debutto con Corrado al grande successo come conduttrice e attrice. Tutto inizia nel 1977 quando debutta nel mondo del cinema con il film “Onore e guapparia” diretta da Tiziano Longo. La Pellegrino interpreta il ruolo di Assunta Esposito. Non solo, poco dopo arriva la grande occasione e la consacrazione come conduttrice televisiva grazie all’indimenticabile Corrado che la sceglie per il programma “Gran Canal” in onda su Rai1. Successivamente presenza “Chewing gum show” con Maurizio Micheli mostrando le sue qualità come ballerina e showgirl.

Da un successo all’altro approda al timone di Sereno Variabile, il programma di Osvaldo Bevilacqua, diventandone la conduttrice per ben cinque edizioni. Dalla tv alle spiagge dell’Honduras visto che diventa anche una naufraga per il seguitissimo reality show “L’Isola dei Famosi”. Ultimamente si è dedicata al teatro, ma non ha mai lasciato la tv dove è apparsa come ospite ed opinionista in diversi salotti di successo.

Patrizia Pellegrino, chi è la nuova concorrente del GF VIP

Per Patrizia Pellegrino è arrivato il momento di rimettersi in gioco in un reality show. La showgirl e attrice è una dei nuovi vipponi pronti a varcare la fantomatica porta rossa di Cinecittà dopo due anni molto duri legati alla pandemia. Proprio la Pellegrino, intervistata da bysaramorandi.com, ha parlato così del periodo della pandemia: “tutti gli artisti, come anch’io naturalmente, siamo sotto pressione. Non vediamo l’ora che si trovi la strada, possibilmente la più veloce, per uscire da questa maledetta crisi che ha bloccato tutte le nostre energie, i nostri desideri e il nostro lavoro”.

Per fortuna durante questo periodo non ha mai perso l’entusiasmo, anzi si è lanciata anche in una nuova esperienza come docente di conduzione televisiva e di recitazione presso la “Sirio Academy”: “sono felicissima di questa esperienza con questa scuola di recitazione, la “Sirio Academy” e mi sto trovando molto bene. Ho cercato di entrare in empatia con i ragazzi, non conoscendoli personalmente dato che abbiamo organizzato, al momento, tutti i corsi online”.



