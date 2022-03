Katia Ricciarelli, perché non ha avuto figli?/ “Era destino ma non mi rimprovero…”

Tutto pronto per la nuova puntata di “Verissimo” col solito, ricco cast di ospiti e di protagonisti dello showbiz nostrano: e nell’appuntamento domenicale del rotocalco di Canale 5 saranno di scena nel salotto tv di Silvia Toffanin alcune delle ‘inquiline’ della Casa del “Grande Fratello VIP” tra cui Katia Ricciarelli. Per la 76enne cantante lirica veneta si tratta inoltre di un gradito ritorno e, cogliendo l’occasione del suo annuncio in merito a un possibile prossimo matrimonio, riaccendiamo i riflettori sulla sua vita privata.

Come sappiamo, nel corso della sua carriera la Ricciarelli ha fatto notizia non solamente per i suoi successi come soprano ma anche per gli amori, su tutti quello durato oltre 13 anni col collega José Maria Carreras, tenore spagnolo che lei ricorda per una relazione molto bella e coinvolgente. Ma non solo: dopo quella love story ecco arrivare Pippo Baudo e quelle nozze celebrate nel gennaio 1986, simbolicamente nel giorno del suo 40esimo compleanno, che dovevano segnare anche una sorta di svolta nella sua vita. E la Ricciarelli col conduttore televisivo è rimasta assieme fino al 2004, quando decisero di lasciarsi prima del divorzio che arriverà tre anni dopo. Un matrimonio durante il quale non sono mai arrivati dei figli, uno dei motivi secondo cui alla fine ci sarebbe stata la rottura tra Katia e Pippo.

PERCHE’ KATIA RICCIARELLI NON HA AVUTO FIGLI? “ERA DESTINO MA SI VIVE ANCHE SENZA E…”

Ma riavvolgiamo il nastro dei ricordi: “Che cosa mi è mancato nella vita? Dovrei dire i figli” aveva risposto la diretta interessata durante una intervista concessa al programma “Belve”, accennando al fatto che lei non è mai diventata mamma durante la lunga relazione con Baudo che, invece, dal canto suo era già padre di due figli. Come ha rivelato la Ricciarelli, all’inizio della loro liaison era rimasta anche incinta, ma il compagno la convinse ad abortire, forse spaventato dall’arrivo di un bebè così presto ma anche dal fatto che la loro relazione era ancora segreta e loro si vedevano di nascosto.

Nel corso degli anni poi i figli non sono più arrivati e anche se la cosa forse ha causato un dispiacere alla Ricciarelli, lo stesso soprano pare aver capito una cosa: “Col tempo ho capito che, se non è venuto, doveva essere così: quindi questo accanimento che c’è a volte non va bene perché poi i rapporti si rovinano” ha detto la 76enne forse riferendosi al fatto che il tema delle genitorialità ha finito per corrodere alle fondamenta l’amore con Baudo. “Va bene così” aveva detto Katia a proposito di quell’aborto e a proposito mancata maternità negli ultimi tempi pare aver scelto questa linea: “Forse sono stata punita, evidentemente era giusto così” ha detto, spiegando di non provare rancore per le scelte del passato e che per questo motivo “non rimprovero questa cosa e nessuno dei due, fa parte del destino e si può vivere anche senza figli”.











