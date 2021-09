Katia Ricciarelli squalificata al Grande Fratello Vip?/ Battute omofobe e frasi sui disabili: è polemica

Katia Ricciarelli nella bufera. In pochi giorni, l’ex moglie di Pippo Baudo è finita nel mirino dei fans del Grande Fratello Vip 2021. Dopo la polemica per la presunta bestemmia, Katia Ricciarelli si è arrabbiata per uno scherzo organizzato dalla sorelle Selassie e da Soleil Sorge. Le quattro ragazze sono state aiutate dal resto del gruppo. Un momento goliardico che, tuttavia, non è stato apprezzato dalla Ricciarelli che ha perso la pazienza. Le quattro ragazze, infatti, hanno fatto credere a Katia che uno degli uomini era a rischio squalifica per alcune frasi dette nei loro confronti.

La Ricciarelli non ha gradito e si è sfogata così: “Sono scherzi che non si fanno questi, io sono qui per divertirmi ma se fate così non mi diverto più”. La Ricciarelli, tuttavia, è finita nel mirino dei fans del reality per alcune battute che il popolo del web non ha gradito.

A far arrabbiare il pubblico del Grande Fratello Vip 2021, tuttavia, sono state alcune frasi pronunciate da Katia Ricciarelli all’indirizzo di altri concorrenti. Riferendosi alla camicia colorata di Alex Belli, come scrivono gli utenti di Twitter, la Ricciarelli avrebbe detto: “Sembri un poco ricchione”. Frase che non è sfuggito a diversi utenti che, sui social, chiedono la squalifica immediata.

L’altra parola pronunciata da Katia Ricciarelli e che non è stata gradita da diversi telespettatori è stata riferita alle ragazze. “Sembrano paralitiche”. Frase che l’ex moglie di Pippo Baudo avrebbe pronunciato davanti a Manuel Bortuzzo. Sui social, il popolo del web chiede l’immediata squalifica. Alfonso Signorini affronterà l’argomento nella puntata di domani sera?

quindi katia in 10 minuti ha dato del Ri******e ad Alex e delle paralitiche alle princess con Bortuzzo a 3 metri da lei, ma il problema per lei è uno scherzo innocente? Fuori per favore #gfvip — Raffa🔥 akastan (@Giuliaiscool) September 15, 2021





