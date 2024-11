Questa sera a Tale e Quale Show avremo modo di assistere alla nuova esibizione della cantante italiana – ma di origini francesi – Kelly Joyce e in attesa di vedere con quale artista si cimenterà nella diretta odierna siamo certi che siate in molti a chiedervi: ma chi è, perché ha un volto già noto e come ha fatto a ‘conquistarsi’ un posto nell’amato talent show condotto da Carlo Conti? La risposta è lunga – e ci arriveremo – ma piuttosto semplice, perché di fatto Kelly Joyce è tra le più apprezzati cantanti internazionali degli ultimi anni, con una carriera che dura ormai da 24 anni e che l’ha portata a solcare alcuni palchi decisamente importanti.

Ray Charles, chi è/ Dalla cecità alla morte del fratello, ha influenzato la musica

Partendo dalla vita privata di Kelly Joyce – della quale vi anticipiamo fin da subito che non ci sono grandissimi gossip – è interessante ricordare che è nata nel 1982 in una famiglia nobile: il padre King Joe Bale – infatti – è il discendette diretto di uno degli ultimi principi dell’impero africano Bantu; mentre la madre – Emmanuelle Simōes De Fonseca – discende dal principe Juan Carlos di Spagna ed è l’attuale contessa di Burgos e Segovia. Della sua vita privata recente – invece – sappiamo solamente che dal 2015 è felicemente sposata con l’imprenditore riminese Giacomo Fambri con il quale ha dato alla luce – rispettivamente nel 2017 e el 2023 – le piccole Amélie e Joelle, presenze costanti del profilo Instagram della cantante.

Sade, chi è la cantante/ Ha venduto milioni di dischi in tutto il mondo

Chi è Kelly Joyce: tutto sulla carriera dell’artista in gara al Tale e Quale Show

Molto più ricca di informazioni – invece – la lunga carriera di Kelly Joyce che è iniziata (forte anche dell’ambiente in cui è cresciuta) quando aveva solamente 4 anni e si trasferì in Italia: sappiamo per certo ha studiato – nel riminese – violino e pianoforte; prima di trasferirsi in quel di Londra dove ebbe modo di studiare anche danza alla prestigiosa Royal Academy of Dance, dedicandosi – infine – al canto nella Performing Arts School.

Il primo singolo di Kelly Joyce risale al 2001 e le permise in pochissimo di pubblicare anche il primo (ed omonimo) album che le valse un piccolo record di 600mila copie vendute e la partecipazione ad alcuni festival internazionali di musica: ad oggi vanta performance in Russia, Africa e Canada e ha pubblicato in totale cinque album di inediti e ben 16 singoli che (in due occasioni) l’hanno vista affiancata al famoso dj italiano Big Fish.

Cyndi Lauper, chi è la cantante/ "Per anni ho suonato per milioni di persone"