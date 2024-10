Kelly Joyce sarà ancora una volta una delle protagoniste della trasmissione Tale e Quale Show ed è pronta all’ennesima grande prova, stavolta per la quarta puntata, in programma Venerdi 11 Ottobre 2024 quando imiterà la cantante Tina Turner. La quarantunenne cantante francese è pronta a mettersi alla prova e lo farà con una prova tutt’altro che semplice. Carlo Conti condurrà ancora questo appuntamento che si terrà come sempre su Rai1.

La scorsa settimana Kelly Joyce ha vinto la puntata con una magistrale interpretazione di Endless Love e ora ci riprova, le è stata assegnata l’imitazione di Tina Turner, un’icona della musica americana scomparsa poco più di un anno fa. Una prova che si preannuncia tutt’altro che semplice ma già in più occasioni Kelly ha dimostrato di avere grande affinità musicali e lavorerà provando ad imitare un’icona ammirata in tutto il mondo.

Anche nell’ultimo episodio abbiamo visto quasi tutta la giuria esaltare la donna e la sua voce, che ha incantato ed ha emozionato il pubblico presente e in tv. Ora un compito ancora più difficile con Kelly che dovrà imitare la voce di una delle più brave cantanti del ventesimo secolo.

Kelly Joyce a Tale e Quale Show, esibizione difficile alla Quarta Puntata

Kelly Joyce scenderà in pista per imitare Tina Turner, cantante statunitense che nella sua carriera è riuscita ad esaltarsi con un mix di generi, cantante rock ma che è riuscita per oltre un cinquantennio a esibirsi anche in generi come Pop, soul e Rhytm and Blues. Sicuramente una prova non semplice come esibizione ma Kelly tenterà di imitarla nel migliore dei modi.

Carlo Conti pronuncerà davanti alla giuria e il pubblico la classifica della quarta puntata e Kelly Joyce è una delle principali candidate anche per la quarta puntata dove avrà un ruolo piuttosto importante. Per Kelly questa è la sua prima avventura nella televisione italiana e la donna si sta disimpegnando nel migliore dei modi, tanto che la giuria è apparsa letteralmente incredula dinanzi le sue prestazioni.

Anche la terza puntata di Tale e Quale Show ha riscosso grande successo e c’è stata curiosità fino alla fine con Kelly che ha vinto facendo l’imitazione di Diana Ross, arrivando davanti a Feisal Bonciani, secondo con l’imitazione di Lionel Richie. Un testa a testa fino alla fine ma la donna ha dimostrato di avere voce e tanto talento e tutti (in particolare Alessia Marcuzzi) della giuria hanno effettuato un grande plauso. Ora toccherà nuovamente a Kelly Joyce, una nuova possibile grande esibizione.