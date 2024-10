Kelly Joyce è pronta a stupire ancora una volta il pubblico di Tale e Quale Show 2024 con l’imitazione di Diana Ross. La cantante francese, diventata famosa in tutto il mondo per il successo di “Vivre la vie”, è pronta a tornare sul palcoscenico del varietà più seguito del piccolo schermo per imitare Diana Ross, cantante, produttrice discografica e attrice statunitense. Una prova difficilissima considerando la fama Diana Ross, la prima diva della black music, l’antesignana delle donne-manager del pop.

Un compito non facile, ma visto il grandissimo talento e la potenza vocale di Kelly Joyce i presupposti per un’ottima performance canora ci sono tutti. Del resto nelle scorse puntate Kelly ha già dimostrato la sua versatilità e la sua capacità di entrare nel personaggio facendolo suo in tutto.

Kelly Joyce e l’imitazione di Shirley Bassey a Tale e Quale Show 2024

Kelly Joyce ha vestito i panni di Shirley Bassey nell’ultima puntata di Tale e Quale Show 2024. I primi complimenti sono arrivati dalla giudice di una notte Katia Follesa: “credo che tu abbia una personalità innata, hai una voce pazzesca e hai cantato con l’anima, la pancia. Sono rimasta incantata davvero”. Poi è la volta di Giorgio Panariello: “brava e poi secondo me te con quel vestito hai fatto un’invidia a Malgioglio”.

Complimenti anche da Alessia Marcuzzi: “sei stata un sogno, questa sera con la tua voce hai spaccato. Bravissima con tutto, anche con le movenze”. Cristiano Malgioglio, invece, è andato più nel profondo: “Shirley Bassey è sempre stata il mio sogno. Ero andato da lei per farle sentire ‘Ancora ancora ancora’ di Mina. Sono stata a casa sua, ma è uscito un articolo dove Liza Minelli aveva provinato questo brano. Poi alla fine non l’ha fatto né l’una né l’altra. Shirley ha una voce incredibile, pazzesca. Nella gola di Shirley è come se ci fossero 50 coriste, poi ha questo timbro stentoreo, un timbro potente, robusto. Ti faccio i complimenti perchè hai avuto il coraggio di cantare questo brano, mi è piaciuto di lei la gestualità perchè lei quando canta è come se le mani, le braccia raccontassero la canzone. Mi sei piaciuta in quel lato là, a tratti eri molto calante”. Sui social in tanti sono impazziti per la prova canora della cantante di “Vivre la vie”.

Ecco l’imitazione di Kelly Joyce nei panni di Shirley Bassey a Tale e Quale Show 2024: