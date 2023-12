Kendall Jenner e Bad Bunny si sono lasciati?/ “In crisi da ottobre”, lo scoop bomba

Kendall Jenner e Bad Bunny si sarebbero lasciato: l’indiscrezione

Kendall Jenner e Bad Bunny avrebbero posto fine alla loro storia d’amore. A svelarlo People, secondo cui la coppia, insieme da Febbraio, avrebbe attraversato una forte crisi dalla quale non si sarebbe più ripresa. Infatti, i due non si sono più mostrati in pubblico da ottobre, quando la modella è stata avvistata insieme al cantante in occasione del Saturday Night Live.

Fiordaliso crolla e piange al Grande Fratello: "Mi manca innamorarmi"/ "Ho paura di essere ridicola"

Come riporta Sky Tg24: “I numerosi avvistamenti di Kendall Jenner, da sola in vacanza sulle montagne di Aspen nelle settimane che precedono le feste di Natale, avevano incoraggiato gli osservatori e i fan della modella a credere alle voci sulla possibile fine del suo rapporto con Bad Bunny, mai ufficializzato attraverso dichiarazioni e sui rispettivi e seguitissimi profili social ma reso una certezza dalla campagna pubblicitaria di Gucci diffusa lo scorso ottobre e diventata subito virale.” La coppia non ha rilasciato alcuna dichiarazione sulla presunta rottura, non confermando ma neanche smentendo il gossip.

Federico e Aurora Tropea, Uomini e Donne/ Lui chiude con Barbara De Santi, lei si propone: poi lite con Tina

Kendall Jenner in dolce attesa? Lo suggerirebbe il trailer di “The Kardashian”

Kendall Jenner gli scorsi mesi, è stata addirittura al centro del gossip che parlava di presunta gravidanza. La modella, secondo alcuni rumor, sarebbe incinta del suo primo figlio dal compagno Bad Bunny. Ovviamente, date le ultimi vicissitudini con il compagno questo sembra alquanto improbabile.

A insospettire i fan è un particolare che non è passato inosservato. Nel trailer della serie dedicata alle Kardashian, alla modella viene chiesto: “Come sta andando la tua gravidanza?“. Ovviamente la risposta non è stata mostrata ancora, ma a molti è venuto il dubbio che Kendall Jenner possa davvero aspettare un bambino. Sempre nella serie Tv, però, l’imprenditrice aveva dichiarato sulla maternità: “È la mia vita. Non so se sono pronta per tutto questo. Ho ancora molto da capire prima di poter accogliere un bambino nella mia vita. Mi sto ancora godendo la vita da sola e mi va bene così per adesso“.

Massimiliano Varrese: "In amore sono molto fedele", Monia lo smentisce/ "Quando stavamo insieme scrivevi a.."

© RIPRODUZIONE RISERVATA