Ketty, figlia Nicola Di Bari “Papà è una roccia”/ “Ha superato momenti delicatissimi”

Ketty, la figlia primogenita di Nicola Di Bari, ha fatto una sorpresa al padre, entrando in studio durante la sua intervista a “Bella Ma’”, trasmissione di Rai Due condotta da Pierluigi Diaco e andata in onda nel pomeriggio di mercoledì 11 gennaio 2023. Prima che questo accadesse, però, nel corso del programma il cantante ha parlato dell’emozione provata in occasione della venuta al mondo della sua bambina.

Nicola Di Bari: "Maestra mi staccò il nervo ottico"/ "Mi colpì con la bacchetta..."

“Quando nacque mia figlia Ketty – ha evidenziato Nicola Di Bari –, non sapevo cosa volesse dire essere padre. Eppure, non appena la vidi per la prima volta, lei mi regalò emozioni che non conoscevo: importanti, grandi, determinanti. Mi cambiò la vita, improvvisamente capii che non contavo più niente io, c’era solo lei per me! A quel punto, io e mia moglie scrivemmo per lei ‘La prima cosa bella’ e Mogol la cesellò con la sua arte”.

AGNESE GIRARDELLO, MOGLIE NICOLA DI BARI/ "Non posso fare a meno di lei"

KETTY, FIGLIA DI NICOLA DI BARI: “PAPÀ È UNA PERSONA MOLTO POSITIVA, UNA TIGRE!”

Poco dopo, con una vera e propria “carrambata”, Diaco ha fatto entrare in studio Ketty, la figlia di Nicola Di Bari. La donna, emozionata, ha detto: “È la prima volta che siamo in tv insieme! Anzi, forse c’eravamo già stati un po’ di tempo fa, ma è sicuramente la prima volta che papà mi dedica ‘La prima cosa bella’ davanti alle telecamere (l’avrebbe intonata di lì a poco, ndr). Papà è il mio boss, è la roccia della nostra famiglia, ha una forza d’animo che io non ho mai visto in nessuno, soprattutto per quello che ha affrontato negli ultimi tre anni, che sono stati molto delicati. Però, lui è una tigre!”.

Nicola Di Bari: “Finalmente farò il vaccino covid”/ “Sono felice come un bambino”

Ketty, a proposito del padre Nicola Di Bari, ha poi asserito: “Il suo più grande pregio è che è una persona molto positiva, che di fronte alle difficoltà va sempre avanti. Quando si ha un problema, lo si affronta e poi lo si butta alle spalle. Bisogna davvero imparare a lasciarsi tutto alle spalle, questo me lo ha insegnato lui e questa è la sua frase che mi è rimasta impressa e porto sempre con me”.











© RIPRODUZIONE RISERVATA