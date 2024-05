Khady e Artur coppia in crisi: cos’è successo?/ Lui la ‘tradisce’ con Karina all’Isola dei Famosi

Tra Khady Gueye e Artur Dainese sembrava esserci del tenero, considerando la vicinanza dei due all’Isola dei Famosi ma l’arrivo di Karina in Honduras sembra aver messo in crisi la coppia. Durante un confessionale la nuova concorrente ha ammesso di nutrire una certa simpatia per il naufrago: “Mi trovo molto bene con lui” ha dichiarato.

Francesco Benigno contro Alessandra Di Sanzo: "Pettegola e bugiarda"/ Duro attacco sui social

Lo stesso dicasi per Artur che, attualmente, sembra diviso tra Khady e Karina: “C’è molta affinità, mi ricorda la mia infanzia” ha dichiarato parlando di quest’ultima. A notare la formazione di un triangolo amoroso la stessa Vladimir Luxuria che, in puntata, ha chiesto a Gueye se fosse gelosa del suo compagno d’avventura.

Artur Dainese e Karina Sapsai sempre più complici all'Isola/ Khady lo punge: "Ha spostato le sue attenzioni…"

Khady Gueye e Artur Dainese sono in crisi all’Isola dei Famosi? La naufraga chiarisce il malinteso

Khady Gueye e Artur Dainese sono sempre insieme e questo ha dato modo al pubblico di pensare fosse nata la prima coppia dell’Isola dei Famosi. L’arrivo nel reality show di Karina, però, ha rimescolato le carte in tavola visto che il naufrago non ha nascosto di provare attrazione verso la nuova arrivata.

“Sono felice che abbia spostato le sue attenzioni su Karina. Mi trovo bene, ma siamo amici” ha dichiarato Gueye in puntata, ma a nessuno è sfuggita la punta di gelosia della venere nera dell’Isola. Dainese, dunque, sembra velatamente conteso tra le due naufraghe e ha ammesso di non sapere chi delle due lo attrae di più. Cosa accadrà? Non è la prima volta che la coppia di amicizia si trova in crisi. I due naufraghi hanno avuto una recente discussione dopo alcune dichiarazioni di Artur che hanno molto deluso Khady: “Lo reputavo un amico, pensavo fosse la mia spalla. Io credo molto nel valore dell’amicizia e della lealtà. Sentirgli dire queste cose per un piatto di pollo e 4 patate .. se è disposto a tradire per questo non oso immaginare cosa possa fare fuori. So come agire di conseguenza” dichiarava la naufraga.

Isola dei Famosi 2024, 10a puntata/ Diretta ed eliminato: Edoardo, Dario, Karina, Linda e Artur in nomination

© RIPRODUZIONE RISERVATA