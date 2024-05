Khady Gueye e Artur Dainese si coprono a vicenda all’Isola 2024?/ Lei spiazza, Alvina fraintende: è lite!

Isola dei Famosi 2024, la domanda scomoda di Edoardo Franco a Khady Gueye

All’Isola dei Famosi 2024 in questi ultimi giorni Edoardo Franco ha manifestato insofferenza nei confronti di alcuni compagni, rei di essere troppo buonisti e poco trasparenti nei loro comportamenti: lo ‘spirito dell’Isola’, per questo motivo, ha voluto affidargli un compito molto importante. Come mostra una clip condivisa sulla pagina Instagram del reality, Khady Gueye ha letto a tutto il gruppo un comunicato che vede protagonista proprio lo chef, ora pronto a mettere i concorrenti al muro e fargli rivelare scomode verità.

“Lo Spirito dell’Isola negli ultimi giorni ti ha visto insofferente verso il buonismo. Per questo ti concede la possibilità di stanare i buonisti facendo tu delle domande a ogni naufrago“, il comunicato indirizzato a Edoardo Franco. Il quale non si risparmia affatto con le domande scomode, come quella destinata a Khady Gueye e Artur Dainese: “Khady, perché tu continui a coprire Artur? Sei forse coinvolta nello stesso ‘delitto’?“.

Khady Gueye e Artur Dainese si coprono a vicenda? La risposta della modella

Una domanda che verte sulle presunte strategie di Artur Dainese e Khady Gueye, che dopo aver vissuto un periodo complicato all’Isola dei Famosi 2024 tra tensioni e battibecchi, sembrano ora aver ripristinato l’armonia e l’alleanza di prima. Spiazzante è però la risposta della modella: “Assolutamente sì“, che lascia dunque intendere che i due si coprirebbero a vicenda. Tuttavia a mettere pepe alla questione ci pensa Alvina Verecondi Scortecci, che esclama: “Non vorrei fare l’avvocato del diavolo, ma qua lo state denunciando“.

La Contessa ha infatti inteso altro rispetto alla risposta di Khady: “L’avete detto, qua vi siete fottu*i“, in riferimento alla questione del cibo rubato che ha monopolizzato l’attenzione ormai diverse settimane fa, a inizio edizione. Tuttavia Khady non ha fatto riferimento al “furto-gate” nella sua risposta, e glielo fa notare accendendo la lite: “Stai dicendo tu questa cosa. Lui ha chiesto: ‘Vi state coprendo a vicenda?’, non ha detto riguardo questa cosa“. A quel punto Edoardo Franco ammette che la sua domanda era generica, e che quel “delitto” cui ha fatto riferimento nella sua domanda non era di certo riferito al furto di cibo; questo è bastato però per scaldare subito gli animi.

