Khady Gueye e Artur Dainese, confronto tra ‘segreti’ e ‘bacio di giuda’/ Lei: “Io punita al posto suo…”

All’Isola dei Famosi 2024 il tempo stringe: la finale si avvicina e anche i rapporti che sembravano più solidi sembrano essere sull’orlo del capolinea. Stiamo parlando di Artur Dainese e Khady Gueye che, stando a quanto raccontato nella puntata di questa sera, sono passati da un rapporto quasi d’amore a vivere scontri piuttosto turbolenti. Vladimir Luxuria li ha dunque chiamati al ‘faccia a faccia’: un confronto doveroso dopo gli alti e bassi delle ultime settimane.

ISOLA DEI FAMOSI 2024, 11A PUNTATA/ Eliminato e diretta: Edoardo Stoppa, sorpresa dei figli e della moglie

“Secondo me a volte è molto impulsiva e quindi sbrocca con me perchè è più facile avendo legato: pensa di non mancarmi di rispetto quando mi dice togliti dalle pal*e. Io le ho spiegato che questo atteggiamento non mi piace e abbiamo anche chiarito, ma quando usa alcuni termini non mi piace”. Inizia così Artur Dainese nel confronto all’Isola dei Famosi 2024 con Khady Gueye che a sua volta non si è risparmiata nelle critiche: “Mi stanno iniziando a pesare i suoi atteggiamenti egoistici, te l’ho fatto notare ma ci sono ancora. L’episodio in cui ho sbroccato è perchè avevo accumulato tante cose e tu continui con questi atteggiamenti. Ho sbagliato nei modi, perchè spesso mi pongo in modo sbagliato passando dalla parte del torto ma di base è questo…”.

Edoardo Franco, chi sono i genitori del concorrente dell’Isola dei Famosi 2024/ “Per me ci sono sempre…”

Khady Gueye ‘accusa’ Artur Dainese, ma continua a proteggerlo: “Sta a lui analizzare e capire…”

Dalla conversazione tra Artur Dainese e Khady Gueye all’Isola dei Famosi 2024 emerge però uno scenario che desta il nervosismo anche dei presenti in studio. Da Vladimir Luxuria a Sonia Bruganelli, tutti incitano la giovane a dire una verità che proprio non sembra voler tirare fuori ed emersa da una sua considerazione: “Io l’ho coperto e mi sono presa io le punizioni? Parliamo di piccole cose accadute all’interno, tipo il ‘caso’ della bomboletta… Sta a lui analizzare e capire cosa ha sbagliato…”. In nessun modo la giovane concorrente ha però voluto chiarire il punto, rivelare la questione ‘segreta’ e il presunto ‘gioco di coperture’.

ELIMINATO ISOLA DEI FAMOSI 2024, CHI E'?/ Sondaggi e previsioni: Dario Cassini e Linda Morselli a rischio

Khady Gueye ha ribadito come il punto fosse l’egoismo di Artur Dainese, aspetto che ha appunto frenato il loro rapporto che all’inizio sembrava idilliaco ed è poi calato a picco. Stufa del ‘tira e molla’ Vladimir Luxuria ha indetto uno speciale ‘bacio di Giuda’ tra i due concorrenti dell’Isola dei Famosi 2024. Khady Gueye ha dunque colto l’occasione per dare una lezione al compagno di viaggio, assegnando un punto per la nomination. Diversamente ha fatto Artur Dainese che ha giurato di non avere alcuna intenzione di fare lo stesso.











© RIPRODUZIONE RISERVATA