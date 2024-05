Khady Gueye ‘rinuncia’ alla lettera della madre all’Isola dei Famosi 2024/ Strigliata di Luxuria ai naufraghi

La quota rosa all’Isola dei Famosi 2024 continua a primeggiare di settimana in settimana per grinta e verve: lo hanno messo in evidenza ancora una volta due ‘regine’ di questa edizione, Greta Zuccarello e Khady Gueye. Le due naufraghe si sono affrontate – nel corso della 9a puntata del reality – in una sfida volta a premiare solo una delle due con un ambito premio che sarebbe stato rivelato solo al termine della contesa.

Greta Zuccarello e Khady Gueye sono state quasi tutto il tempo alla pari, salvo poi vedere la seconda scattare negli ultimi secondi e conquistare la vittoria. La concorrente dell’Isola dei Famosi 2024 ha così scoperto il premio in palio: una lettera da parte di sua madre. Ma non è tutto: per poterla leggere, avrebbe dovuto rinunciare a metà razione di cibo non solo per lei ma anche per il resto del suo gruppo.

Data la conditio sine qua non, Khady Gueye si è concessa qualche secondo per riflettere e alla fine, con un toccante discorso, ha deciso di rinunciare alla dolce lettera scritta da sua madre. “Penso che anche lei avrebbe preso la stessa decisione e spero sia orgogliosa di questo e del percorso che sto facendo…”. Il gesto della concorrente dell’Isola dei Famosi 2024 è stato accolto con scroscianti applausi ma Vladimir Luxuria ha fatto notare un dettaglio non proprio gradito.

“Mi è sembrato un trattamento un po’ diverso: per altri naufraghi quando si trattava dei loro affetti c’era un incitamento, in questo caso no…”. Queste le parole di Vladimir Luxuria che non ha gradito il fare ‘remissivo’ dei compagni di viaggio di Khady Gueye in un momento particolarmente toccante e sofferto dal punto di vista della posta in palio. Matilde Brandi ha voluto prendere le distanze, sottolineando di aver fatto sentire il suo supporto, ma la conduttrice non è sembrata del tutto convinta.











