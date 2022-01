Kikò Nalli, ex marito di Tina Cipollari e figli/ Un matrimonio finito e 3 ragazzi

Tina Cipollari è una delle opinioniste più note e amate della tv. Volto fisso di Uomini e Donne, nella versione giovani e anziani, Tina fa coppia fissa nel lavoro con Gianni Sperti. Nella vita, invece, è stata a lungo legata con Kikò Nalli, suo ex marito. I due si sono conosciuti nel 2002 proprio nella trasmissione Uomini e Donne. Nel 2005 i due hanno deciso di convolare a nozze, non prima di aver avuto il primo figlio, Mattias, nato nel 2003. Nel 2006 è poi nato Francesco mentre nel 2007 la famiglia si è allargata ancora con Gianluca. Nel 2018 i due hanno deciso di separarsi dopo una lunga crisi.

Alfredo e Vincenzo Ferrara, fidanzato ed ex Tina Cipollari/ "Sfortunata in amore"

Dopo la separazione, Tina aveva spiegato le motivazioni alla base della dolorosa decisione: “Abbiamo lottato fino all’ultimo, ma ora dico a me stessa che forse era meglio così, non potevamo più andare avanti. La fine del mio matrimonio con Kikò non è dovuta a terzi incomodi. Nella mia vita non c’è nessuno. Alla fine ci siamo rivolti agli avvocati, la nostra è stata una separazione consensuale, frutto cioè di una decisione comune. Ripeto, noi ci abbiamo provato fino a poco tempo fa, sia per il bene dei figli sia per il nostro, e abbiamo preso tempo. Ma se le cose vanno male dopo un anno, e poi per due anni, alla fine non ti ritrovi più, non riesci più a dire: riproviamoci”.

Tina Cipollari Vs Gemma "Vergogna dell'Italia"/ "Fanno bene gli uomini a usarti"

Chi è Kikò Nalli: cosa fa nella vita l’ex marito della Cipollari

Nella vita Kikò Nalli, ex marito di Tina Cipollari, fa l’hair stylist. Per molto tempo è stato degli opinionisti di Detto Fatto, programma di Rai 2 condotto in passato da Caterina Balivo. Nel prima dell’esperienza sulla Rai, Kikò è stato anche un corteggiatore di Uomini e Donne: proprio lì ha conosciuto Tina. Il parrucchiere aveva sceso le scale per corteggiare Zahida ma poi, incuriosito dall’esuberante opinionista, aveva deciso di conoscere proprio lei, ovviamente lontano dalle telecamere.

Nel 2019, l’anno dopo il divorzio, Kikò Nalli è entrato nella casa del Grande fratello. Qui era nata un’intesa speciale con Ambra Lombardo: la loro storia, andata avanti per qualche mese, è poi terminata. Di recente, dopo la fine della storia di Tina Cipollari con un suo ex, il ristoratore fiorentino Vincenzo Ferrara, si è parlato di un possibile ritorno di fiamma tra i due. L’opinionista di Uomini e Donne ha smentito il tutto attraverso i social: “Spudoratamente falso. Abbiamo un ottimo rapporto, motivo per il quale non ci sono scadenze e giorni stabiliti da un giudice. Capiterà sempre di vederci insieme”.

Tina Cipollari vs Gemma Galgani/ Uomini e Donne "Zerbino d'Italia, cornuta e usata…"

© RIPRODUZIONE RISERVATA