Killer dal sangue blu, diretto da Max McGuire

Sabato 17 agosto 2024, andrà in onda, in prima serata su Rai 2, alle ore 21:00, il film per la TV del 2022 dal titolo Killer dal sangue blu. Si tratta di una produzione canadese per il canale satellitare americano Lifetime del genere crime e diretto da Max McGuire, regista e sceneggiatore televisivo.

Protagonisti del film Killer dal sangue blu sono Natalie Hall, che abbiamo visto anche in altre produzioni come Nemici del cuore, e Jonathan Keltz, che veste i panni del principe Jack: i due avevano lavorato insieme in una precedente pellicola dove Keltz rivestiva sempre il ruolo del principe, ma si trattava di un film romantico Hallmark senza risvolti inquietanti, ovvero Un principe su misura. Insieme a loro altri protagonisti minori sono Shauna MacDonald, Constantine Meglis e Michael Swatton.

La trama del film Killer dal sangue blu: una fiaba che diventa presto un horror

Killer dal sangue blu vede la protagonista, Alyssa, una giovane pubblicista statunitense, che incontra un principe britannico, Jack, che inizia immediatamente a corteggiarla. Alyssa ha una relazione con Chuc, ma dopo che lui la lascia, accetta la corte del principe.

All’inizio, tutto sembra andare alla grande: Jack invita Alyssa a cene sontuose, romantici giri in elicottero sopra Los Angeles e la porta in Europa su un jet privato. Ma il sogno di Alyssa si trasforma rapidamente in un incubo quando il controverso principe si rifiuta di lasciarla uscire dalla lussuosa tenuta di famiglia nella campagna inglese. Mentre Alyssa cerca disperatamente di scappare, trova presto un modo per ribaltare la situazione a favore del suo principe non proprio perfetto…

