Nemici del cuore, diretto da Samantha Wan

Sabato 10 agosto, andrà in onda, nel pomeriggio di Rai 1, alle 17:15, il film sentimentale del 2022 dal titolo Nemici del cuore. Si tratta di una delle prime commedie scritte per Hallmark Channel (il canale via cavo americano dedicato al romance) da Samantha Wan, già attrice e produttrice di serie sul web in Canada e USA.

Per questa pellicola, la Wan ha deciso di puntare su Natalie Hall, la quale veste i panni della protagonista Meghan. Presente sulle scene da oltre quindici anni, nonostante la sua giovane età, Natalie Hall è un attrice e cantante che ha riscosso grande successo in Canada, soprattutto per la sua partecipazione a soap opera come All my children e a film come Only the brave. Al suo fianco Corey Sevier, ex attore bambino, si è fatto conoscere in tutto il mondo per il suo ruolo da protagonista nel telefilm Lassie.

La trama del film Nemici del cuore: due ex nemici trovano la strada dell’amore

Il film Nemici del cuore parla di Meghan, una giovane imprenditrice che sta per prendere un aereo per assistere al matrimonio di sua sorella Blair. Un imprevisto, tuttavia, distrugge tutti i piani: l’aeroporto è chiuso a causa di uno sciopero. Spinta dal desiderio di non deludere sua sorella, Meghan decide di affittare una vettura e di raggiungere la città di Wichita in auto.

I problemi di Meghan non sono ancora finiti: la donna incontra lungo la strada Alden, uno dei suoi più grandi nemici ai tempi del liceo. Anche l’uomo, ormai adulto, sta cercando un modo alternativo per dirigersi a Wichita a causa dello sciopero aereo.

Data la destinazione comune, i due scelgono di condividere l’auto seppellendo finalmente l’ascia di guerra. Contro ogni previsione, quel viaggio quasi forzato si trasforma ben presto in una vera e propria avventura. I due si ritrovano ad affrontare insieme situazioni e peripezie, le quali sottolineano la presenza di punti in comune tra le loro vite. Quella che un tempo era una rivalità finisce per trasformarsi, chilometro dopo chilometro, in una timida amicizia.