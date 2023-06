Kim al Bayern Monaco/ Calciomercato Napoli, c’è intesa: clausola rescissoria da 50mln

Una delle prime mosse di calciomercato del Napoli questa estate sarà rappresentata dal trasferimento di Kim Min-jae al Bayern Monaco. Il difensore, che si è laureato Campione d’Italia con la maglia azzurra, ha accettato la corte del club bavarese. Con i tedeschi, secondo quanto riportato da Bild, firmerà un contratto quinquennale con un ingaggio raddoppiato rispetto ai 2 mln e mezzo percepiti nella scorsa stagione in Serie A.

L’esperienza ai partenopei è stata piuttosto breve dunque per il classe 1996 coreano, che lascia il club soltanto dopo un anno. La plusvalenza per la società di Aurelio De Laurentiis non sarà di poco conto. Il calciatore era infatti arrivato in Italia dopo una avventura tra le fila del Fenerbahce per circa 20 milioni di euro. Il suo valore si è elevato dopo la vittoria dello scudetto. Il Bayern Monaco, per aggiudicarsi il suo cartellino, dovranno pagare una clausola rescissoria di circa 50 milioni di euro.

Kim al Bayern Monaco: movimento in uscita nel calciomercato del Napoli

È questione di giorni dunque per il trasferimento di Kim Min-jae al Bayern Monaco. La fumata bianca arriverà ufficialmente soltanto dopo il 1° luglio, ovvero all’apertura della sessione di calciomercato del Napoli e di tutte le squadre europee. L’accordo, tuttavia, è già ben definito. Il difensore, da parte sua, firmerà il nuovo contratto quando rientrerà dalla Corea del Sud, dove si trova attualmente per svolgere la leva obbligatoria.

Il calciatore al suo ritorno sarà a disposizione dell’allenatore Thomas Tuchel, che intende costruire una squadra di livello per la prossima stagione di Bundesliga. Oltre al classe 1996, infatti, il club bavarese ha puntato altri potenziali innesti di qualità. Tra questi c’è anche Harry Kane. L’accordo con l’attaccante sembrerebbe esserci già, mentre è ancora da trovare l’intesa con il Tottenham. L’obiettivo sembra insomma quello di puntare in alto, in campionato e in Europa.

